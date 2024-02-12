Збірна України дізналася суперників у фіналі олімпійської кваліфікації

Досі Україна грала на хокейному турнірі Олімпіади лише у 2002 році

Україна має грати проти Білорусі, яка залишається відстороненою від змагань

Збірна України зіграє у фінальній частині кваліфікації на Олімпіаду-2026 з хокею. Розіграш олімпійських путівок відбудеться у серпні 2024 року, пише «Суспільне».

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У третьому етапі відбору українці здобули три перемоги: у першому турі розгромили Корею, у другому – в серії булітів здолали Польщу, а у третьому переграли Естонію. Відтак національна команда гарантувала собі перше місце в групі та вийшла у фінальну частину кваліфікації.

Як найменш рейтингова серед збірних, що подолали другий раунд кваліфікації, Україна потрапила до групи D, де зіграє зі Словаччиною, Казахстаном і Білоруссю. Відзначимо, що наразі Білорусь залишається відстороненою від змагань. Рішення щодо допуску команди цієї країни ухвалять у березні.

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Склад груп у фіналі кваліфікації Олімпіади-2026:

Група D: Словаччина, Білорусь, Казахстан, Україна

Група E: Латвія, Франція, Австрія, Японія

Група F: Данія, Норвегія, Словенія, Велика Британія

Матчі вирішальної стадії відбуватимуться з 29 серпня до 1 вересня 2024 року. Досі збірна України лише одного разу грала на хокейному турнірі Олімпіади. У 2002 році в Солт-Лейк-Сіті «синьо-жовті» посіли 10-те місце.

Нагадаємо, українська спортсменка Ольга Харлан в ніч на 11 лютого здобула перемогу на етапі Кубка світу з фехтування серед жінок у Перу. Примітно, що це вперше з 2019 року Харлан виборола золото на етапі Кубка світу.