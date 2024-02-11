Фехтувальниця Харлан уперше за п'ять років виборола золото Кубка світу

Українка здобула 14-ту перемогу на рівні Кубка світу

Українська спортсменка Ольга Харлан в ніч на 11 лютого здобула перемогу на етапі Кубка світу з фехтування серед жінок у Перу.

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У фіналі українка перемогла суперницу з Угорщини Шугар Катінку Баттаї з рахунком 15:6. Перед цим, на шляху до фіналу, Харлан здолала ще одну угорку Лізу Пустай (15:11), а також Елізабет Тарковські із США (15:12).

Примітно, що це вперше з 2019 року Харлан виборола золото на етапі Кубка світу. Загалом же за всю її кар'єру це 14-та перемога на рівні Кубка світу, на її рахунку 31 нагорода на змаганнях такого рівня.

Нагадаємо, що в німецькому Рупольдингу триває п'ятий етап Кубка світу з біатлону. У другий змагальний день відбулася чоловіча естафета. На чоловічу естафетну гонку тренерський штаб збірної України з біатлону вніс одну зміну: третій етап замість Антона Дудченка біг Денис Насико. Також до четвірки «синьо-жовтих» потрапили Артем Прима, Дмитро Підручний та Віталій Мандзин.