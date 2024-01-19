ЗСУ отримають вилучене майно білоруської компанії на понад $61 млн (фото, відео)

Майно вилучено та передано на потреби військовослужбовців Збройних сил України 412 вагонів з металевою продукцією

У зоні митного контролю Одеської митниці виявили арматуру, труби та сталеві заготівлі, власником яких є компанія з Білорусі

Державне бюро розслідувань передало Збройним силам України 26 тис. тонн металевої продукції, яка належала компанії з Білорусі. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Майно білоруської компанії працівники ДБР виявили під час досудового розслідування на території морського порту.

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«Зокрема, у зоні митного контролю Одеської митниці виявили арматуру, труби та сталеві заготівлі, власником яких є компанія з республіки Білорусь. Майно країни-агресора могло вже майже два роки служити нашій армії, якби митниця не «загубила» його супереч вимогам Закону «Про вилучення майна у період військового стану», – йдеться у повідомленні.

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Наразі майно вилучено та передано на потреби військовослужбовців Збройних сил України 412 вагонів з металевою продукцією.

Тим часом, Білий дім підтримав конфіскацію активів РФ для передачі Україні. У меморандумі ради національної безпеки Комітету Сенату з міжнародних відносин (NSC) йдеться, що законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України.

Зазначається, що Білий дім хоче узгодити цей крок із союзниками з «Великої сімки» (G7), зокрема в Європі, де зберігається близько $200 млрд заморожених активів РФ.