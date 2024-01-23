Прем'єр Словаччини Фіцо зробив цинічну заяву про ранковий обстріл Києва

Роберт Фіцо «Ви серйозно думаєте, що в Києві війна?»

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, після ранкового обстрілу Києва росіянами цинічно заявив, що життя в столиці України нібито «нормальне» і війни не відчутно. Про це повідомляє Reuters.

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Журналісти запитали у Фіцо, чи буде йому доречно поїхати до Києва, щоб краще зрозуміти війну РФ проти України, яка триває вже другий рік. Однак Фіцо назвав війну «локальним конфліктом».

«Ви серйозно думаєте, що в Києві війна? Ви жартуєте, будь ласка, я сподіваюся, ви не серйозно. Поїдьте туди, і ви побачите, що в місті нормальне життя, абсолютно нормальне життя», – сказав прем'єр-міністр Словаччини.

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Він додав, що більш практично зустрітися в Ужгороді, який, за його словами, українська сторона обрала після того, як Фіцо вперше захотів відвідати Україну.

Вранці 23 січня Росія здійснила чергову атаку на столицю України. Постраждали кілька районів Києва. За словами очільника столиці Віталія Кличка, внаслідок російської ракетної атаки є 18 постраждалих. Із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей.

Раніше Фіцо заявив, що військовим шляхом завершити розпочату війну РФ в Україні неможливо. За його словами, війна веде лише до «непотрібного кровопролиття без результатів».