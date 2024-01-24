Міноборони Білорусі образилося, бо не отримало запрошення на навчання НАТО

Білорусь заявляє про нібито порушення Віденського документа

Начальник департаменту міжнародного військового співробітництва міністерства оборони Білорусі Валерій Ревенко поскаржився на те, що Мінськ не отримав запрошення на найбільші з часів Холодної війни навчання НАТО. Про це він написав у соцмережі Х.

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Ревенко розкритикував окремі держави через нібито порушення положення глав V і VI Віденського документа ОБСЄ, які передбачають інформування держави-члена про масштабну військову діяльність.

Віденський документ – міжнародна угода держав-учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі, призначена для реалізації заходів довіри і безпеки в регіоні.

«Країни НАТО планують залучити 90 тис. військовослужбовців на «найбільше за десятиліття» навчання, але ні повідомлення, ні запрошення Білорусь не отримувала», – пише голова департаменту міжнародного військового співробітництва.

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За його словами, такий підхід не має нічого спільного з бажанням зберегти поточну архітектуру безпеки в Європі.

Ревенко також згадав Польщу, яка наприкінці лютого планує розпочати навчання, проте також не поінформувала білоруську сторону про них.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс розпочав в понеділок, 22 січня, найбільші за останні десятиліття чотиримісячні військові навчання Steadfast Defender 2024 («Непохитний захисник»), які симулюватимуть конфлікт із «практично рівним противником».

Як повідомлялося, у навчаннях візьмуть участь близько 90 тисяч військовослужбовців. Навчання відпрацьовуватимуть виконання регіональних планів НАТО, перших оборонних планів, які Альянс розробив за останні десятиліття і в яких детально описано, як він реагуватиме на ймовірну російську атаку.

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До слова, Росія проводить інформаційну операцію, щоб представити масштабні навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які триватимуть до кінця травня, як провокаційні.