Китай встановив дипломатичні відносини з Талібаном

30 січня, Пекін. Голова КНР Сі Цзіньпін виступає з промовою в Будинку народних зборів після ухвалення вірчих грамот від 42 нових послів у Китаї

Ще у вересні 2023 року Китай став першою країною, яка призначила свого посла в Афганістані з моменту приходу до влади Талібану у 2021 році

Китай встановив дипломатичні стосунки з рухом Талібан, який захопив владу у Афганістані і вважається на Заході терористичним. Про це свідчить інфомація агентства Сіньхуа.

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Вказано, що вчора, 30 січня, лідер КНР Сі Цзіньпін у Будинку народних зборів у Пекіні прийняв вірчі грамоти, вручені йому новими послами 42 країн. Серед них був і посол від уряду талібів Асадулла Білаль Карімі. Також вірчі грамоти вручив посол Павло Рябікін з України.

Після закінчення церемонії Сі Цзіньпін виступив із промовою перед послами, у якій заявив, що Китай готовий поглиблювати дружбу та розширювати взаємовигідну співпрацю з народами інших країн на основі рівноправності та взаємної вигоди. При цьому лідер КНР констатував, що сьогоднішній світ не є мирним.

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Ще у вересні 2023 року Китай став першою країною, яка призначила свого посла в Афганістані з моменту приходу до влади Талібану у 2021 році. Таліби урочисто зустріли нового дипломата та сподіваються отримати міжнародне визнання.

Новий посол Китаю в Афганістані Чжао Шен тисне руку прем’єр-міністру Талібану Мохаммаду Хасану Ахунду, 13 вересня, 2023 р. фото: АР

Раніше таліби заявили про переговори з Росією про визнання їхнього уряду. Йдеться про дипломатичні відносини, без яких подальша співпраця просто неможлива, пояснили в Талібані. Також повідомлялося, що глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрічався у Москві з представниками Талібану, який визнаний терористичною організацією і заборонений в Росії.

Нагадуємо, Китай будує новий трансполярний морський шлях, щоб втерти носа Росії. Довгостроковим стратегічним пріоритетом для Китаю є утвердження себе як законної, впливової та зацікавленої сторони з постійною присутністю та доступом для ведення різної діяльності в Арктиці та Антарктиці.

«Китай вважає свою присутність і вплив у полярних регіонах необхідними для забезпечення доступу до критично важливих ресурсів, таких як нафта, газ і рідкоземельні мінерали. Ці ресурси є в достатку в полярних регіонах і тепер стають більш доступними. Крім того, Китай володіє одним із найбільших у світі флотів для дальнього риболовлі та все більше зацікавлений у забезпеченні доступу до нових рибальських місць», – наголошує науковиця Каміла Соренсен.

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Стало відомо, що Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю.

За даними, китайський літак доставив у Білорусь військову техніку. Вантаж, швидше за все, не проходив митного оформлення і одразу залишив аеропорт, аби не привертати додаткової уваги та не стояти просто неба.