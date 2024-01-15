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Російські окупанти вчитимуть білорусів, як воювати проти України (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські окупанти вчитимуть білорусів, як воювати проти України (відео)
Як зазначило Міноборони Білорусі, окупанти проводитимуть заняття для білоруських військовослужбовців
фото: скріншот з відео

Міноборони Білорусі: «У ході занять акцент буде зроблено на досвід, набутий Збройними силами Росії під час проведення спеціальної військової операції»

Білоруські військової пройдуть навчання на території Росії, щоб перейняти досвід загарбників у війні проти України. Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

«У ході занять акцент буде зроблено на досвід, набутий Збройними силами Росії під час проведення спеціальної військової операції», – повідомили у білоруському Міноборони.

Пресслужба відомства зазначає, що після завершення навчання «білоруські військові як інструктори з найскладніших предметів бойової підготовки передаватимуть отриманий досвід підрозділам Збройних сил Республіки Білорусь».

Нагадаємо, влада Білорусі відправила групу українських дітей, яка нещодавно прибула з окупованої території України, на навчання з білоруськими військовими, щоб навчити їх евакуюватися у разі пожежі.

До слова, станом на грудень 2023 року представники ПВК «Вагнер» продовжували у Білорусі навчати спецвійська і військових.

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Теги: війна окупанти Білорусь військові

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