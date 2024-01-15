Російські окупанти вчитимуть білорусів, як воювати проти України (відео)

Як зазначило Міноборони Білорусі, окупанти проводитимуть заняття для білоруських військовослужбовців

Міноборони Білорусі: «У ході занять акцент буде зроблено на досвід, набутий Збройними силами Росії під час проведення спеціальної військової операції»

Білоруські військової пройдуть навчання на території Росії, щоб перейняти досвід загарбників у війні проти України. Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

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«У ході занять акцент буде зроблено на досвід, набутий Збройними силами Росії під час проведення спеціальної військової операції», – повідомили у білоруському Міноборони.

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Пресслужба відомства зазначає, що після завершення навчання «білоруські військові як інструктори з найскладніших предметів бойової підготовки передаватимуть отриманий досвід підрозділам Збройних сил Республіки Білорусь».

Нагадаємо, влада Білорусі відправила групу українських дітей, яка нещодавно прибула з окупованої території України, на навчання з білоруськими військовими, щоб навчити їх евакуюватися у разі пожежі.

До слова, станом на грудень 2023 року представники ПВК «Вагнер» продовжували у Білорусі навчати спецвійська і військових.