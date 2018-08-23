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    Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу з художньої гімнастики

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    Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу з художньої гімнастики

    Змагання відбудуться у столиці Болгарії

    10-16 вересня у Софії пройде чемпіонат світу з художньої гімнастики.

    Медалі розіграють в індивідуальній першості (командна першість, багатоборство, фінали в окремих видах), а також у груповій першості (багатоборство та фінали в окремих видах).

    Як повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України, за попередньою заявкою, нашу країну представлять:

    - Влада Нікольченко (обруч, м'яч, булави, стрічка);

    - Олена Дьяченко (обруч, м'яч, булави);

    - Єва Мелещук (обруч, м'яч, стрічка).

    У груповій першості Україну представлятимуть:

    - вправа з п’ятьма обручами: Анастасія Возняк, Валерія Ханіна, Діана Міжерицька, Тетяна Довженко, Аліна Бихно;

    - вправа з трьома м'ячами та скакалками: Анастасія Возняк, Валерія Ханіна, Діана Міжерицька, Тетяна Довженко, Валерія Юзьвяк

    художня гімнастика чемпіонат світу Збірна України
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