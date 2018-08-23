Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу з художньої гімнастики
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Розсилка
Змагання відбудуться у столиці Болгарії
10-16 вересня у Софії пройде чемпіонат світу з художньої гімнастики.
Медалі розіграють в індивідуальній першості (командна першість, багатоборство, фінали в окремих видах), а також у груповій першості (багатоборство та фінали в окремих видах).
Як повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України, за попередньою заявкою, нашу країну представлять:
- Влада Нікольченко (обруч, м'яч, булави, стрічка);
- Олена Дьяченко (обруч, м'яч, булави);
- Єва Мелещук (обруч, м'яч, стрічка).
У груповій першості Україну представлятимуть:
- вправа з п’ятьма обручами: Анастасія Возняк, Валерія Ханіна, Діана Міжерицька, Тетяна Довженко, Аліна Бихно;
- вправа з трьома м'ячами та скакалками: Анастасія Возняк, Валерія Ханіна, Діана Міжерицька, Тетяна Довженко, Валерія Юзьвяк