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    На одному диханні: Жан Беленюк впевнено вийшов у півфінал чемпіонату Європи

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    Жан Беленюк прямує до чергового титулу - На одному диханні: Жан Беленюк впевнено вийшов у півфінал чемпіонату Європи
    Жан Беленюк прямує до чергового титулу
    Instagram Жана Беленюка

    Український борець крокує за третім у кар'єрі титулом чемпіона континенту

    Найсильніший український борець, чемпіон світу-2015, срібний призер Олімпіади-2016 Жан Беленюк прямує до третього в кар'єрі титулу чемпіона Європи з греко-римської боротьби.

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    За підсумками ранкової сесії першості континенту, яка триває зараз у Бухаресті (Румунія) Жан, який представляє вагову категорію до 87 кілограмів, пробився у півфінал.

    У стартовій сутичці Беленюк переміг 6:1 Івана Гуклека з Хорватії. У чвертьфінальному поєдинку Жан впорався з угорцем Еріком Сільвашші - 3:1.

    У півфіналі українець сьогодні, 12 квітня, пробореться з литовцем Ейвідасом Станкевічюсом з Литви.

    Зауважимо, що чинний олімпійський чемпіон Давіт Чакветадзе з РФ поступився в 1/8 фіналу 1:2 азербайджанцеві Ісламу Аббасову. Аббасов в іншій півфінальній сутичці зустрінеться з білорусом Миколою Стародубом.

    Інших четверо українських греко-римлян сьогодні виступили невдало. Владислав Коростельов (до 55 кг) першу сутичку виграв у болгарина Недялька Петрова, а потім програв 0:8 росіянину Віталію Кабалоєву. Насруллах Насібов (до 63 кг) у першому ж поєдинку програв 0:5 білорусу Максиму Негоді. Микола Дараган (до 77 кг) спочатку переміг фіна Матіаса Олаві Ліпасті (6:5), а потім програв 0:9 олімпійському чемпіонові Роману Власову з РФ. Супертяж Олександр Чернецький (до 130 кг) поступився 1:3 в єдиній на турнірі сутичці Георгію Чуґошвілі з Білорусі.

    Наразі Коростельов і Дараган сподіваються продовжити боротьбу у втішному турнірі за бронзу. Для цього потрібно, щоб борці, який вони програли, перемогли у півфіналі.

     Читайте також: Постскриптум до борцівського Євро. Чому дві бронзи України - то провал
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