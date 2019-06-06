Євро з греко-римської боротьби: українці повертаються з одним сріблом (відео)



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Після торішньої бронзи Європи зараз Віталій Андрійович здобув срібло Фото із соцмереж

Єдину нагороду нашим юніорам приніс Віталій Андрійович

В іспанській Понтеведрі впродовж поточного тижня відбувається юніорський чемпіонат Європи з трьох видів боротьби. Першими нагороди розіграли представники греко-римського стилю. У десяти вагових категоріях українські «класики» спромоглися лише на одну срібну медаль, що, напевно, не можна назвати надто вдалим результатом.

Зрештою, представник Київщини Віталій Андрійович, який представляє вагову категорію до 82 кг, собою може бути задоволений. Торішню бронзу юніорського Євро він розміняв на срібло.

Свій шлях до нагороди Віталій розпочав з перемоги над греком Іліасом Паґкалідісом – 6:0.

У чвертьфіналі українець зборов у непростій сутичці болгарина Захарі Зашева – 9:7.

Проте найважчу перемогу Андрійович здобув у півфіналі, де переміг росіянина Станіслава Псеунова – 2:1.

Не знайшов підходу Віталій лише до суперника за фінальним поєдинком. Призерові чемпіонатів світу серед кадетів і юніорів Іштванові Такашу з Угорщини наш борець програв 0:8.

Інші українські греко-римляни виступили не так вдало. Владислав Кузько (до 55 кг), Мирослав Солов’ян (до 60 кг), Ігор Бичков (до 72 кг) і Дмитро Васецький (до 77 кг) програли в сутичках за третє місце. Давид Шадт (до 87 кг) поступився у чвертьфіналі. Одну сутичку виграли, а в наступній програли Іван Максютенко (до 67 кг) і Олександр Євдокимов (до 97 кг). Після стартових поразок завершили чемпіонат Дмитро Мірошник (до 63 кг) і Владислав Коваленко (до 130 кг).

Від сьогодні, 6 червня нагороди в Понтеведрі почнуть розігрувати представниці жіночої боротьби. Завершать чемпіонат Європи серед юніорів борці вільного стилю.