Збірна України з художньої гімнастики виборола три медалі на міжнародному турнірі в Італії



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Фото: dsmsu.gov.ua

В активі нашої збірної два золота та одне срібло

Національна збірна з художньої гімнастики виборола дві золоті та одну срібну нагороди на Міжнародному європейському турнірі, що проходив у м. Пескара (Італія).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

У категорії сеньорок перемогу здобула лідер збірної Влада Никольченко (72,000).

Друге та третє місця посіли італійки Мілена Балдассарі (71,050) та Олександра Аджурджукулезе (69,950).

Найкращою серед юніорок стала українка Вікторія Онопрієнко (66,750).

Гімнастка показала кращі результати з обручем, м'ячем і булавами та другий - зі стрічкою, що дозволило їй обійти найближчу суперницю з Італії Єву Герарді.

Третьою стала гімнастка з Німеччини Маргарита Колосов.

У групових вправах українська збірна також показала високі результати (40,700). Дівчата посіли друге місце в багатоборстві, поступившись господаркам турніру - італійкам (45,100). Команда Німеччини посіла третє місце з сумою 31,050.

Наступним турніром для збірної з художньої гімнастики стане Кубок Світу, який проходитиме з 17 по 19 серпня в Мінську (Білорусь).