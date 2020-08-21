Два нереалізовані пенальті не завадили «Шахтарю» перемогти на старті Прем’єр-ліги



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«Шахтар» та «Колос» провели другий матч нового сезону чемпіонату України Twitter Шахтаря

Два відбитих пенальті Волинця не допомогли «Колосу» взяти очки

«Шахтар» в статусі 13-разового чемпіона України обіграв «Колос» у першому турі чемпіонату України.

«Шахтар» - «Колос» - 3:1

Голи: 1:0 – Алан Патрік (60 хвилина, пенальті), 2:0 – Алан Патрік (70), 3:0 – Тете (72), 3:1 – Костишин (77).

Арбітр: Ігор Пасхал (Херсон)

На старті зустрічі (5 хвилина), яка відбулась на НСК «Олімпійський» у Києві, стійка врятувала чинних чемпіонів після удару головою Смирного. До 10-ї хвилини удари по воротам «гірників» завдали Морозко та капітан "Колоса" Бондаренко – без результату.

Відповідь від гранду українського футболу відбулася на 16 хвилині, коли Маркос Антоніо пробив під поперечину воріт. Голкіпер Волинець перевів м'яч на кутовий. В одній з наступних атак Тайсон з гострого кута не зумів переграти стража воріт колективу з Ковалівки.

На 37 хвилині баталії записні фаворити не скористалися атакою з чисельною більшістю (чотири проти трьох). У наступній атаці Тайсон вивів на ударну позицію Марлоса, проте український півзахисник з метрів п’яти зарядив ігровий снаряд вище поперечини. В додатковий час 45-хвилинки Алана Патріка збили у чужій штрафній. Пенальті взявся виконувати Тайсон - Волинець парирував удар.

Після перерви арбітр поєдинку призначив ще два 11-метрові удари по воротах «Колоса». У першому випадку Марлос пробив по центру воріт – кіпер відбив м’яч. У другому випадку – Алан Патрік розмочив рахунок.

Впродовж трьох хвилин (70-72) «помаранчево-чорні» відзначилися ще двічі – Алан Патрік оформив дубль після прострілу низом від Мораеса, а після удару Тете м’яч потрапив у стійку і від руки Волинця влетів у сітку (3:0).

На 77 хвилині розіграш штрафного призвів до голу Костишина, який закинув ігровий снаряд за комірець воротарю Трубіну – 3:1.

У наступному турі «Шахтар» в гостях змагатиметься із «Рухом», а «Колос» прийматиме «Львів».

Зазначимо також, у «Шахтаря» стало п’ять перемог над «Колосом» у чемпіонаті України.