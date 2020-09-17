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    Новини

    Сільський клуб сімейства Засух переміг грецький «Аріс» і вийшов у наступне коло Ліги Європи

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    Денис Антюх - герой Ковалівки - Сільський клуб сімейства Засух переміг грецький «Аріс» і вийшов у наступне коло Ліги Європи
    Денис Антюх - герой Ковалівки
    Світлина - UA-Футбол

    Ковалівський «Колос» спромігся на сенсацію

    Ковалівський «Колос», який фінансує сімейство Засух, створив сенсацію.

    Клуб із села на Київщині, який ще  два роки тому грав у першій лізі українського футболу, дебютував у Лізі Європи з виїзної перемоги над грецьким «Арісом».

    Команда Руслана Костишина перемогла 2:1 завдяки голам Євгена Новака на 47-й і Дениса Антюха на 62-й хвилині.

    Між цими м'ячами на 55-й хвилині рахунок зрівняв Бруну Ґама.

    Оскільки переможець у другому кваліфікаційному колі визначається з одного матчу, це означає, що «Колос» іде далі.

    Нагадаємо, що саме Денис Антюх трьома м’ячами у матчах міні-турніру за єврокубки приніс «Колосу» не так давно путівку в Лігу Європи.

     Читайте також: «Динамо» перемогло в контрольному матчі «Колос», але втратило основного оборонця
    Ліга Європи ФК «Колос» (Ковалівка) Руслан Костишин Денис Антюх ФК «Аріс» (Салоніки) Євген Новак Бруну Ґама
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