Сільський клуб сімейства Засух переміг грецький «Аріс» і вийшов у наступне коло Ліги Європи



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Денис Антюх - герой Ковалівки Світлина - UA-Футбол

Ковалівський «Колос» спромігся на сенсацію

Ковалівський «Колос», який фінансує сімейство Засух, створив сенсацію.

Клуб із села на Київщині, який ще два роки тому грав у першій лізі українського футболу, дебютував у Лізі Європи з виїзної перемоги над грецьким «Арісом».

Команда Руслана Костишина перемогла 2:1 завдяки голам Євгена Новака на 47-й і Дениса Антюха на 62-й хвилині.

Між цими м'ячами на 55-й хвилині рахунок зрівняв Бруну Ґама.

Оскільки переможець у другому кваліфікаційному колі визначається з одного матчу, це означає, що «Колос» іде далі.

Нагадаємо, що саме Денис Антюх трьома м’ячами у матчах міні-турніру за єврокубки приніс «Колосу» не так давно путівку в Лігу Європи.