«Жирона» Циганкова та інших українців вилетіла з іспанської Ла Ліги

Небайдужий вітчизняним уболівальникам колектив провалив кінцівку сезону

«Жирона» звела внічию поєдинок фінального туру Ла Ліги проти «Ельче» (1:1) та змушена покинути елітний дивізіон чемпіонату Іспанії. Про це повідомляє «Главком».

Для збереження прописки «червоно-білі» зобовязані були перемагати гостей з автономної спільноти Валенсія. Утім, «Жирона» пропустила від нападника «Ельче» Родрігеса перед перервою. На старті другого тайму каталонці відігралися зусиллями оборонцями Мартінеса, та вирвати перемогу не змогли.

Як наслідок, «Жирона» завершила сезон на передостанній сходинці Ла Ліги. Команда українців Владислава Крапивцова, Віктора Циганкова та Владислава Ваната набрала 41 очко. До рятівної позиції «червоно-білим» не вистачило всього одного залікового бала.

На фініші сезону 2025/26 «Жирона» не здобула жодної перемоги в останніх восьми турах. Підопічні Мічела програла чотири поєдинки та ще чотири матчі завершила нічиїми. Ця серія без перемог співпала з втратою Ваната, який через травму підколінного сухожилля вибув до кінця кампанії на початку квітня.

До слова, в понеділок збірна України отримала нового головного тренера. Ним прогнозовано став Андреа Мальдера. Італієць підписав контракт на два роки з можливістю пролонгації.

Нагадаємо, збірна України оприлюднила склад на перші матчі Мальдери на посаді. До складу національної команди повернеться ветеран Ярмоленко. Також виклик отримали потенційні дебютанти – оборонець Романчук і вінгер Синчук.