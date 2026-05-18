Збірна України оприлюднила склад на перші матчі Мальдери на посаді

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Новий тренерський штаб «синьо-жовтих» визначився з переліком футболістів на спаринги

Головний тренер національної команди України Андреа Мальдера запросив у табір «синьо-жовтих» 26 виконавців на прийдешні поєдинки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Призначений у понеділок керманич збірної зробить ставку на перевірених бійців. Зокрема, до збірної України повернулися воротар мадридського «Реала» Андрій Лунін і досвідчений вінгер Андрій Ярмоленко з київського «Динамо». Водночас у список потрапили два потенційні дебютанти – оборонець «Універсітаті» з румунської Крайови Олександр Романчук і півзахисник канадського «Монреаля» Геннадій Синчук.

Склад збірної України на спаринги травня-червня 2026 року

Виклик до національної команди отримали 14 представників української Прем'єр-ліги та 12 легіонерів. Найбільше представництво мають донецький «Шахтар» (шість футболістів) і «Динамо» (п'ять). Житомирське «Полісся» делегувало до збірної трьох виконавців.

Перелік викликаних до збірної України футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Андрій Лунін («Реал»), Дмитро Різник («Шахтар»), Руслан Нещерет («Динамо»),

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Тарас Михавко («Динамо»), Едуард Сарапій («Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон»), Олександр Романчук («Універсітатя» Крайова),

Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі – «Шахтар»), Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва – «Полісся»), Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (обидва – «Динамо»), Єгор Ярмолюк («Брентфорд»), Георгій Судаков («Бенфіка»), Віктор Циганков («Жирона»), Геннадій Синчук («Монреаль»), Руслан Маліновський («Дженоа»),

Нападники: Роман Яремчук («Ліон»), Матвій Пономаренко («Динамо»), Артем Довбик («Рома»).

Ще п'ятеро виконавців потрапили в резервний список. Там опинилися «динамівці» Володимир Бражко та Назар Волошин і хавбек «Шахтаря» Дмитро Криськів. «На валізах» також сидітимуть вінгер «Гурніка» з польського Забже Максим Хлань форвард «Полісся» Ігор Краснопір.

Календар збірної України

На «синьо-жовтих» чекають два спаринги після завершення клубного сезону. Обидва поєдинки національна команда гратиме на виїзді. Проте, підготовку до контрольних матчів збірна України вестиме на батьківщині.

31 травня команда Мальдера протистоятиме збірній Польщі. Натомість 7 червня «синьо-жовті» зустрінуться з національною командою Данії. Перші офіційні поєдинки нового тренера на посаді чекатимуть восени в новому сезоні Ліги націй.

До слова, в понеділок збірна України отримала нового головного тренера. Ним прогнозовано став Мальдера. Італієць підписав контракт на два роки.

Нагадаємо, вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик отримав дискваліфікацію на чотири роки. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді.