Збірна України з футболу отримала нового головного тренера

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Уперше в історії «синьо-жовтих» очолив іноземець

Головним тренером національної команди України став Андреа Мальдера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Італійський фахівець підписав контракт на два роки з можливістю пролонгації. Мальдера дебютуватиме в ролі керманича команди. Раніше він був тренером із техніки, аналітиком матчів, асистентом головного тренера.

На новій посаді Мальдера візьме старт 31 травня у контрольному поєдинку з Польщею. Збірна України матиме два літні спаринги. Зокрема, на 7 червня запланований товариський матч із національною командою Данії.

Чим відомий Андреа Мальдера

Уродженець Мілана, виріс у футбольній родині. Ігрову кар'єру не побудував, тож став тренером. Перша помітна роль – технічний тренер італійського «Мілана» U-19 у 2006-2008 роках.

Далі перейшов у штаб першої команди «россонері». У різних ролях допомагав Массіміліано Аллегрі, Леонардо Араужо, Філіппо Індзагі та Кларенсу Зеєдорфу.

У липні 2016 року Мальдера поповнив штаб Андрія Шевченка в збірній України. У лавах «синьо-жовтих» працював до літа 2021-го. Разом зі збірною України дійшов до 1/4 фіналу Євро-2020.

Пізніше був асистентом співвітчизника Роберто Де Дзербі в англійському «Брайтоні» та французькому «Марселі». До штабу екскерманича донецького «Шахтаря» в лондонському «Тоттенхемі» не приєднався.

Першими офіційними матчами в ролі тренера збірної України для Мальдери стануть поєдинки Ліги націй. Черговий сезон європейського турніру збірних триватиме впродовж осені 2026 року. «Синьо-жовті» зіграють шість матчів – по два щомісяця.

Збірна України в Лізі націй 2026/27

У вересні розпочнеться п'ятий сезон турніру під егідою УЄФА. Україна змагатиметься в Дивізіоні B.

За результатами жеребкування «синьо-жовті» потрапили в квартет B2. Там суперниками підопічних Мальдери будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець групи підніметься в Дивізіон A, а найгірша команда вилетить в Дивізіон C.

Перший матч збірної України запланований на 25 вересня. На виїзді «синьо-жовті» протистоятимуть Угорщині. Натомість 28 вересня національна команда зустрінеться зі збірною Грузії у Батумі.

До слова, українці Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич стали чемпіонами Словаччини в складі братиславського «Слована». Столичний гранд виграв титул достроково. Внесок обох у «золото» був доволі помітним.

Нагадаємо, вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик отримав дискваліфікацію на чотири роки. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді.