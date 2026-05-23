Усик прибув на поєдинок проти Верховена з традиційним талісманом

Український боксер прибув на арену в єгипетській Гізі зі своєю командою

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, IBO та IBF у хевівейті Олександр Усик з'явився на бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена з іграшкою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ring Magazine.

Українець вкотре захопив на поєдинок віслючка Ліолу. Іграшка належить доньці Усика Єлизаветі. Вона віддала віслючка як оберіг для батька ще перед поєдинком проти Ентоні Джошуа.

З тих пір Ліола супроводжував чемпіона в таборах підготовки та в дні всіх наступних боїв Усика. На поєдинок проти Верховена український боксер прибув у вільному спортивному костюмі. Знамениту іграшку він прилаштував у власному худі.

Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 🥊 — Ring Magazine (@ringmagazine) May 23, 2026

Бій Усик – Верховен: розклад сил перед боєм

39-річний Усик битиметься проти чемпіона світу з кікбоксингу 37-річного Верховена, бій отримав неофіційну назву «Король боксу проти Короля кікбоксингу».

В активі Верховена 76 боїв: він здобув 66 перемог (21 раз вигравав нокаутом) та зазнав 10 поразок. Нідерландець має зріст 196 см та вагу 117,3 кг.

Усик на професійному ринзі здобув 24 перемоги у 24 поєдинках (15 – нокаутом).

Зріст Усика – 191 см, вага – 105,8 кг.

Усик раніше відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, тим самим втративши звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр зберігає пояси WBC, WBA та IBF.

Свій останній бій Усик провів у липні 2025 року, нокаутувавши у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа. Після цієї перемоги українець втретє у своїй кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Прогноз експертів на бій Усик – Верховен

Тренер одного з найперспективніших українських боксерів Данила Лозана – Віктор Петриченко в ексклюзивному коментарі «Главкому» заявив, що Усик має здобути дострокову перемогу.

«Насправді, я не бачу вагомих небезпек для Усика в цьому бою. Але, якщо все ж бути прискіпливим, то відзначу кілька моментів. По-перше, це габарити Верховена. Він природній важковаговик. Здоровий, високий, з великим розмахом рук. І, головне, він добре керує цими габаритами. По-друге, він ударний. А як відомо, раз на рік і мітла стріляє. Тому Сашку слід бути уважним. Історія боксу знає випадки, коли андердоги перемагали завдяки одному удар. Тому, антропометрія, сила, удар – це чесноти Верховена. Тактика – ні, функціонал – ні. Тут нічого особливого Ріко не покаже.

Звичайно, важливо, як Сашко підійде до бою. Все ж були у нього в кар’єрі невиразні поєдинки. Скажімо, проти Брієдіса та Чісори. Тому жодної недооцінки суперника. Готовність має бути топова, як на бої проти Джошуа і Ф’юрі.

Бій буде фактично посеред пустелі, а там задуха навіть вночі. Тому важливо, чи буде якийсь дах над рингом і кондиціонери. За будь-яких обставин фізично це буде непросте випробування для обох суперників, бо вони не звикли до такого екстриму. Хоча, можливо, Усику буде дещо легше, адже він виріс і сформувався як боксер у більш спартанських умовах. До того ж він виріс в Криму, де клімат більш схожий до африканського, на відміну від Нідерландів.

Мій прогноз? Не буде 12 раундів. Початок буде спокійним, а потім Усик почне поступово розбирати суперника по деталях. Все скінчиться у 8-9 раунді технічним нокаутом або ж просто нокаутом», – розповів Петриченко.

До слова, раніше Усик підтримав Даніеля Лапіна після несподіваної поразки. Напівважковаговик поступився французу Бенжамену Мендесу Тапі нокаутом у четвертому раунді. Ця поразка стала для українця першою на професіональному рівні.

Нагадаємо, нещодавно Тайсон Ф'юрі кинув виклик Усику на третій бій. Українець доволі оперативно відповів британському боксеру. У спеціальному відеозверненні він підтвердив готовність втретє битися з «Циганським Королем».