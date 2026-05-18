Новий тренер збірної України взяв легенду «Шахтаря» в помічники

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Фахівець оголосив склад власного штабу «синьо-жовтих»

Керманич національної команди України Андреа Мальдера розкрив імена своїх асистентів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на YouTube-канал УАФ.

Італієць запросив до своєї команди двох колишніх футболістів збірної України. Ними стали ексоборонець «Дніпра» та інших клубів Володимир Єзерський та колишній капітан донецького «Шахтаря» Тарас Степаненко. Третій помічник – співвітчизник Мальдери Паскуале Каталано.

Без роботи досі був лише Єзерський. Торік він завершив період роботи з юнацькими збірними України. Упродовж багатьох років українець працював асистентом і головним тренером у командах різних вікових категорій – від U-16 до U-21. Також Єзерський був помічником головних тренерів «Дніпра», «Олександрії» та львівських «Карпат».

Натомість Степаненко 1 березня повернувся в чемпіонат України з турецького «Еюпспора». Він уклав піврічний контракт із ковалівським «Колосом». Ветеран встиг зіграти чотири поєдинки за «хліборобів».

Нарешті Каталано на початку травня фінішував у середині турнірної таблиці італійської Серії D на чолі «Фіделіс Андрії». 54-річний фахівець став до керма апулійців у січні. Раніше він самостійно тренував «Понтедеру», «Імолезе», «П'янезе», юнацьку команду «Парми», «Прато» та «Термолі». Також Каталано був асистентом Альберто Аквілані, Роберто Де Дзербі та інших тренерів.

До слова, збірна України оприлюднила склад на перші матчі Мальдери на посаді. До складу національної команди повернеться ветеран Ярмоленко. Також виклик отримали потенційні дебютанти – оборонець Романчук і вінгер Синчук.

Нагадаємо, в понеділок збірна України отримала нового головного тренера. Ним прогнозовано став Мальдера. Італієць підписав контракт на два роки з можливістю пролонгації.