«Італієць з українською душею». Шевченко тепло привітав Мальдеру з поверненням до збірної України

Очільник вітчизняного футболу задоволений вибором нового тренера

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко презентував нового керманича збірної України Андреа Мальдеру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на YouTube-канал УАФ.

«Італієць вперше в історії очолив збірну України, але це італієць з українською душею. Мені дуже приємно. Кілька слів про Андреа. Він довгий час працював у національній команді помічником, п'ять років, має дуже великий досвід. Але після своєї роботи він далі прогресував, працював помічником Де Дзербі в двох топових командах. Де Дзербі – це фахівець, який працював в Україні теж», – підкреслив Шевченко.

Очільник УАФ також відзначив амбітність нового головного тренера «синьо-жовтих». На думку Шевченка, Мальдера набув широкого досвіду та всюди досягав результату в роботі. Важливою перевагою фахівця він також назвав розуміння специфіки національної команди.

На новій посаді Мальдера візьме старт 31 травня у контрольному поєдинку з Польщею. Збірна України матиме два літні спаринги. Зокрема, на 7 червня запланований товариський матч із національною командою Данії.

Чим відомий Андреа Мальдера

Уродженець Мілана, виріс у футбольній родині. Ігрову кар'єру не побудував, тож став тренером. Перша помітна роль – технічний тренер італійського «Мілана» U-19 у 2006-2008 роках.

Далі перейшов у штаб першої команди «россонері». У різних ролях допомагав Массіміліано Аллегрі, Леонардо Араужо, Філіппо Індзагі та Кларенсу Зеєдорфу.

У липні 2016 року Мальдера поповнив штаб Андрія Шевченка в збірній України. У лавах «синьо-жовтих» працював до літа 2021-го. Разом зі збірною України дійшов до 1/4 фіналу Євро-2020.

Пізніше був асистентом співвітчизника Роберто Де Дзербі в англійському «Брайтоні» та французькому «Марселі». До штабу екскерманича донецького «Шахтаря» в лондонському «Тоттенхемі» не приєднався.

Першими офіційними матчами в ролі тренера збірної України для Мальдери стануть поєдинки Ліги націй. Черговий сезон європейського турніру збірних триватиме впродовж осені 2026 року. «Синьо-жовті» зіграють шість матчів – по два щомісяця.

Збірна України в Лізі націй 2026/27

У вересні розпочнеться п'ятий сезон турніру під егідою УЄФА. Україна змагатиметься в Дивізіоні B.

За результатами жеребкування «синьо-жовті» потрапили в квартет B2. Там суперниками підопічних Мальдери будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець групи підніметься в Дивізіон A, а найгірша команда вилетить в Дивізіон C.

Перший матч збірної України запланований на 25 вересня. На виїзді «синьо-жовті» протистоятимуть Угорщині. Натомість 28 вересня національна команда зустрінеться зі збірною Грузії у Батумі.

До слова, кандидат до збірної України Владислав Кочергін пролонгував контракт у Європі. Він продовжить виступи за «Ракув» із польської Ченстохови. Договір розрахований на рік.

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Українець ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS).