Мальдера українською звернувся до фанатів після призначення в збірну України

Андреа Мальдера офіційно очолив «синьо-жовтих»
Головний тренер національної команди України Андреа Мальдера записав звернення до вболівальників після призначення на посаду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу УАФ.

У понеділок виконком асоціації схвалив кандидатуру італійця на роль нового керманича «синьо-жовтих». Він уклав контракт на два роки. Сторони також передбачили можливість продовження співпраці.

«Добрий день! Я дуже радий бути тут. Для мене честь очолити збірну. Я зроблю все для України. Слава Україні!» – відреагував на призначення Мальдера.

На новій посаді Мальдера візьме старт 31 травня у контрольному поєдинку з Польщею. Збірна України матиме два літні спаринги. Зокрема, на 7 червня запланований товариський матч із національною командою Данії.

Чим відомий Андреа Мальдера

Уродженець Мілана, виріс у футбольній родині. Ігрову кар'єру не побудував, тож став тренером. Перша помітна роль – технічний тренер італійського «Мілана» U-19 у 2006-2008 роках.

Далі перейшов у штаб першої команди «россонері». У різних ролях допомагав Массіміліано Аллегрі, Леонардо Араужо, Філіппо Індзагі та Кларенсу Зеєдорфу.

У липні 2016 року Мальдера поповнив штаб Андрія Шевченка в збірній України. У лавах «синьо-жовтих» працював до літа 2021-го. Разом зі збірною України дійшов до 1/4 фіналу Євро-2020.

Пізніше був асистентом співвітчизника Роберто Де Дзербі в англійському «Брайтоні» та французькому «Марселі». До штабу екскерманича донецького «Шахтаря» в лондонському «Тоттенхемі» не приєднався.

Першими офіційними матчами в ролі тренера збірної України для Мальдери стануть поєдинки Ліги націй. Черговий сезон європейського турніру збірних триватиме впродовж осені 2026 року. «Синьо-жовті» зіграють шість матчів – по два щомісяця.

Збірна України в Лізі націй 2026/27

У вересні розпочнеться п'ятий сезон турніру під егідою УЄФА. Україна змагатиметься в Дивізіоні B.

За результатами жеребкування «синьо-жовті» потрапили в квартет B2. Там суперниками підопічних Мальдери будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець групи підніметься в Дивізіон A, а найгірша команда вилетить в Дивізіон C.

Перший матч збірної України запланований на 25 вересня. На виїзді «синьо-жовті» протистоятимуть Угорщині. Натомість 28 вересня національна команда зустрінеться зі збірною Грузії у Батумі.

До слова, кандидат до збірної України Владислав Кочергін пролонгував контракт у Європі. Він продовжить виступи за «Ракув» із польської Ченстохови. Договір розрахований на рік.

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Українець ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Новий тренер збірної України взяв легенду «Шахтаря» в помічники
Збірна України оприлюднила склад на перші матчі Мальдери на посаді
«Італієць з українською душею». Шевченко тепло привітав Мальдеру з поверненням до збірної України
Іран ухвалив рішення щодо участі у Чемпіонаті світу з футболу у США
Мальдера українською звернувся до фанатів після призначення в збірну України
Збірна України з футболу отримала нового головного тренера

