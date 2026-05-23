Заплітний відмовився фотографуватися з російським каратистом, який незаконно відвідував Крим

Європейська федерація карате проінформована про незаконний візит Шарафутдінова до Криму, однак вона ігнорує цей факт

У Криму Шарафутдінов проводив тренувальний збір перед Чемпіонатом Європи

Український каратист Андрій Заплітний відмовився від спільної фотографії із росіянином Ернестом Шарафутдіновим. Про це повідомляє «Главком».

Шарафутдінов виборов бронзову медаль чемпіонату Вєропи, Заплитний також став бронзовим призером. Перше місце посів турок Омер Юрюр, другим став француз Кіліан Сізо.

Після того, як спортсмени прослухали гімн Туреччини на честь переможця змагань, українець залишив подіум.

Чемпіонат Європи з карате відбувається з 20 по 24 травня 2026 року у Франкфурті-на-Майні (Німеччина). Росіяни виступають на турнірі під прапором Європейської конфедерації карате.

Варто зазначити, що Ернест Шарафутдінов і його тренер Микола Балабанов у 2024 році незаконно відвідували анексований Росією український Крим.

У Криму Шарафутдінов проводив тренувальний збір перед Чемпіонатом Європи, який у травні 2024 року проходив у Задарі (Хорватія).

На територію окупованого півострова каратист та його тренер потрапили, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України.

Європейська федерація карате проінформована про незаконний візит Шарафутдінова до анексованого Криму, однак вона ігнорує цей факт.

Також Шарафутдінов вподобав пост на підтримку російської агресії в Instagram.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.