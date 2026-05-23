Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Заплітний відмовився фотографуватися з російським каратистом, який незаконно відвідував Крим

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Заплітний відмовився фотографуватися з російським каратистом, який незаконно відвідував Крим
Європейська федерація карате проінформована про незаконний візит Шарафутдінова до Криму, однак вона ігнорує цей факт
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У Криму Шарафутдінов проводив тренувальний збір перед Чемпіонатом Європи

Український каратист Андрій Заплітний відмовився від спільної фотографії із росіянином Ернестом Шарафутдіновим. Про це повідомляє «Главком».

Шарафутдінов виборов бронзову медаль чемпіонату Вєропи, Заплитний також став бронзовим призером. Перше місце посів турок Омер Юрюр, другим став француз Кіліан Сізо.

Після того, як спортсмени прослухали гімн Туреччини на честь переможця змагань, українець залишив подіум. 

Чемпіонат Європи з карате відбувається з 20 по 24 травня 2026 року у Франкфурті-на-Майні (Німеччина). Росіяни виступають на турнірі під прапором Європейської конфедерації карате.

Варто зазначити, що Ернест Шарафутдінов і його тренер Микола Балабанов у 2024 році незаконно відвідували анексований Росією український Крим. 

У Криму Шарафутдінов проводив тренувальний збір перед Чемпіонатом Європи, який у травні 2024 року проходив у Задарі (Хорватія).

На територію окупованого півострова каратист та його тренер потрапили, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України.

Європейська федерація карате проінформована про незаконний візит Шарафутдінова до анексованого Криму, однак вона ігнорує цей факт.

Також Шарафутдінов вподобав пост на підтримку російської агресії в Instagram.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Теги: Крим карате росія спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Краматорськ після ворожого обстрілу
Ворог вдарив по Краматорську фугасною авіаційною бомбою, є поранені (фото)
19 травня, 11:05
Російська промисловість залишилася без молоді, грошей та модернізації
Без молоді, грошей та модернізації: розвідка розкрила масштабний колапс російської промисловості
17 травня, 11:59
Кожен долар від продажу російської нафти фінансує війну проти України
США не продовжили дозвіл на купівлю нафти з Росії
16 травня, 22:48
Ворожі війська активізували наступальні дії поблизу Оріхівського напрямку
Ворог стягує сили біля Оріхова та активно розвідує Запоріжжя з повітря – Сили оборони
15 травня, 16:17
Ворожий безпілотник на дереві
У Миколаєві ворожий дрон впав на дерево і не вибухнув
13 травня, 18:53
Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові, каже Зеленський
Зеленський розповів, чи дотримується РФ тиші на фронті, і пояснив, як діятиме Україна
10 травня, 19:35
Сергій Куліш посів третє місце у стрільбі з гвинтівки на 50 м з трьох положень на Євро-2026
Українець Куліш виборов бронзу Чемпіонату Європи з кульової стрільби
8 травня, 15:54
Ворог активізувався на Костянтинівському напрямку
На Костянтинівському напрямку ворог посилив штурми
5 травня, 11:29
У РФ спостерігається стійке скорочення попиту в секторі будівництва, а також у низці стратегічно важливих галузей економіки
Провал у будівництві РФ. Ринок визнав спад у ключових секторах
28 квiтня, 09:53

Новини

«Баварія» завдяки хет-трику Кейна здобула Кубок Німеччини
«Баварія» завдяки хет-трику Кейна здобула Кубок Німеччини
Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки
Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки
Заплітний відмовився фотографуватися з російським каратистом, який незаконно відвідував Крим
Заплітний відмовився фотографуватися з російським каратистом, який незаконно відвідував Крим
Забарний не потиснув руку росіянину перед двостороннім поєдинком ПСЖ
Забарний не потиснув руку росіянину перед двостороннім поєдинком ПСЖ
Расселл виграв спринт на Гран-прі Канади
Расселл виграв спринт на Гран-прі Канади
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася склад на світову першість
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася склад на світову першість

Новини

Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Сьогодні, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Сьогодні, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Сьогодні, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Сьогодні, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua