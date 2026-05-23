Забарний не потиснув руку росіянину перед двостороннім поєдинком ПСЖ

Український футболіст підтвердив позицію щодо представників країни-агресорки

Оборонець збірної України Ілля Забарний та російський воротар Матвєй Сафонов обійшлися без рукостискання перед поєдинком французького «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Sports Pulse.

Епізод відбувся перед двостороннім матчем гранда. Українець та росіянин опинилися в різних командах. ПСЖ через такий тренувальний поєдинок готується до фіналу Ліги чемпіонів.

Забарний перебрався в Париж минулого літа на фоні чуток про близький продаж Сафонова. Проте, російський кіпер залишився на «Парк де Пренс». Більше того, посеред сезону він сенсаційно став основним воротарем ПСЖ, витіснивши Люку Шевальє.

Як наслідок, український центрбек змушений був відіграти разом із Сафоновим 13 матчів. Загалом у дебютному сезоні за «Парі Сен-Жермен» Забарний провів 36 поєдинків. До свого активу він записав один гол.

Фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – «Арсенал» запланований на 30 травня. Матч відбудеться на «Пушкаш Арені» в Будапешті. Забарний востаннє виходив у головному єврокубку ще в основному раунді турніру.

Ilya Zabarnyi (Ukrainian 🇺🇦) and Matvey Safonov (Russian 🇷🇺), both of whom play for PSG, avoided shaking hands before today's intra-squad friendly match. pic.twitter.com/ZkamLsvNX8 — The Sports Pulse (@Tsportspulse) May 23, 2026

До слова, в понеділок збірна України отримала нового головного тренера. Ним прогнозовано став Андреа Мальдера. Італієць підписав контракт на два роки з можливістю пролонгації.

Нагадаємо, збірна України оприлюднила склад на перші матчі Мальдери на посаді. До складу національної команди повернеться ветеран Ярмоленко. Також виклик отримали потенційні дебютанти – оборонець Романчук і вінгер Синчук.