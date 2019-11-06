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    Скотч. Спорт

    Темпераментна брюнетка, яка полонила серце «динамівця» Попова. Гарячі фото Єлизавети Маруняк

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    Кохана Попова &ndash; 19-річна віце-міс України Universe-2019 Єлизавета Маруняк - Темпераментна брюнетка, яка полонила серце «динамівця» Попова. Гарячі фото Єлизавети Маруняк
    Кохана Попова – 19-річна віце-міс України Universe-2019 Єлизавета Маруняк

    Дівчина вважає себе амбіційною, цілеспрямованою, харизматичною

    20-річний оборонець команди київського «Динамо» Денис Попов засвітив свою дівчину. Відразу після фінального свистка матчу 13-го туру української Прем’єр-ліги, в якому «Динамо» перемогло 4:0 «Львів», а сам Денис забив четвертий м’яч у ворота суперників, хлопець підійшов до трибун. Він ніжно обіймався з брюнеткою.

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    Темпераментна брюнетка, яка полонила серце «динамівця» Попова. Гарячі фото Єлизавети Маруняк
    Темпераментна брюнетка, яка полонила серце «динамівця» Попова. Гарячі фото Єлизавети Маруняк
    Темпераментна брюнетка, яка полонила серце «динамівця» Попова. Гарячі фото Єлизавети Маруняк
    Темпераментна брюнетка, яка полонила серце «динамівця» Попова. Гарячі фото Єлизавети Маруняк
    Темпераментна брюнетка, яка полонила серце «динамівця» Попова. Гарячі фото Єлизавети Маруняк
    Темпераментна брюнетка, яка полонила серце «динамівця» Попова. Гарячі фото Єлизавети Маруняк
    Темпераментна брюнетка, яка полонила серце «динамівця» Попова. Гарячі фото Єлизавети Маруняк
    Темпераментна брюнетка, яка полонила серце «динамівця» Попова. Гарячі фото Єлизавети Маруняк
    Темпераментна брюнетка, яка полонила серце «динамівця» Попова. Гарячі фото Єлизавети Маруняк
    Темпераментна брюнетка, яка полонила серце «динамівця» Попова. Гарячі фото Єлизавети Маруняк
    Темпераментна брюнетка, яка полонила серце «динамівця» Попова. Гарячі фото Єлизавети Маруняк
    Темпераментна брюнетка, яка полонила серце «динамівця» Попова. Гарячі фото Єлизавети Маруняк
    Темпераментна брюнетка, яка полонила серце «динамівця» Попова. Гарячі фото Єлизавети Маруняк
    Темпераментна брюнетка, яка полонила серце «динамівця» Попова. Гарячі фото Єлизавети Маруняк
    Темпераментна брюнетка, яка полонила серце «динамівця» Попова. Гарячі фото Єлизавети Маруняк
    Темпераментна брюнетка, яка полонила серце «динамівця» Попова. Гарячі фото Єлизавети Маруняк
    Темпераментна брюнетка, яка полонила серце «динамівця» Попова. Гарячі фото Єлизавети Маруняк
    Темпераментна брюнетка, яка полонила серце «динамівця» Попова. Гарячі фото Єлизавети Маруняк

    Кохана Попова – 19-річна віце-міс України Universe-2019 Єлизавета Маруняк. Дівчина родом із Києва, вона три роки займалася цирковим мистецтвом і виступала в цирку, десять років відвідувала секцію художньої гімнастики. Серед захоплень Єлизавети – спорт, математика, малювання та кулінарія.

    Дівчина вважає себе амбіційною, цілеспрямованою, харизматичною.

    «Я допомагаю всім, хто потребує моєї допомоги: чи то людина літнього віку, чи то маленька беззахисна тваринка. Нещодавно я підібрала цуценят та прилаштувала їх до сусідів», - пише Ліза.

    Улюбленою цитатою красуні начебто є слова Наполеона Бонапарта: «У моєму словнику немає слова «неможливо».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Денис Попов
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