Темпераментна брюнетка, яка полонила серце «динамівця» Попова. Гарячі фото Єлизавети Маруняк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кохана Попова – 19-річна віце-міс України Universe-2019 Єлизавета Маруняк

Дівчина вважає себе амбіційною, цілеспрямованою, харизматичною

20-річний оборонець команди київського «Динамо» Денис Попов засвітив свою дівчину. Відразу після фінального свистка матчу 13-го туру української Прем’єр-ліги, в якому «Динамо» перемогло 4:0 «Львів», а сам Денис забив четвертий м’яч у ворота суперників, хлопець підійшов до трибун. Він ніжно обіймався з брюнеткою.

Кохана Попова – 19-річна віце-міс України Universe-2019 Єлизавета Маруняк. Дівчина родом із Києва, вона три роки займалася цирковим мистецтвом і виступала в цирку, десять років відвідувала секцію художньої гімнастики. Серед захоплень Єлизавети – спорт, математика, малювання та кулінарія.

Дівчина вважає себе амбіційною, цілеспрямованою, харизматичною.

«Я допомагаю всім, хто потребує моєї допомоги: чи то людина літнього віку, чи то маленька беззахисна тваринка. Нещодавно я підібрала цуценят та прилаштувала їх до сусідів», - пише Ліза.

Улюбленою цитатою красуні начебто є слова Наполеона Бонапарта: «У моєму словнику немає слова «неможливо».