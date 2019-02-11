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    Вже третій футболіст з «Шахтаря» може перебратися в чемпіонат Росії

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    Тепер Владиславу Кулачу не хочеться ні &laquo;Ворскли&raquo;, ні &laquo;Олександрії&raquo; - Вже третій футболіст з «Шахтаря» може перебратися в чемпіонат Росії
    Тепер Владиславу Кулачу не хочеться ні «Ворскли», ні «Олександрії»
    Офіційний сайт ФК «Ворскла»

    Нещодавно Владислав Кулач отримав перше запрошення з лав збірної України

    Нападник збірної України та донецького «Шахтаря» Владислав Кулач, який виступає на правах оренди за «Ворсклу», зацікавив російський «Єнісей».

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    Керівництво красноярського клубу вже контактувало з колегами з донецького «Шахтаря» на предмет можливого переходу.

    За інформацією видання Чемпионат.com, ймовірність трансферу 25-річного українського форварда в «Єнісей» досить висока. Раніше Кулач відмовився від переходу в «Олександрію».

    Зазначимо, що стосунки «Шахтаря» з «Єнісеєм» досить теплі. Раніше оборонець донеччан Олег Данченко став гравцем красноярського клубу, що виступає в Прем'єр-лізі Росії. Орендна угода з футболістом розрахована до кінця сезону-2018/2019.

    У нинішньому сезоні Кулач взяв участь у 14 матчах чемпіонату України, записавши на свій рахунок 4 голи й одну результативну передачу. У 18-ти турах «Ворскла» набрала 27 очок і посідає 5-е місце в турнірній таблиці чемпіонату України. У жовтні 2018 року Кулач отримав перший виклик у збірну України, однак досі не дебютував за «синьо-жовтих».

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