ПАОК за участю українського футболіста позбавив суперника «Динамо» шансів на титул у Греції



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ПАОК знищив «Олімпіакос» Twitter PAOK

Після сьогоднішнього матчу інтрига в чемпіонських перегонах померла остаточно

20-й тур грецької Суперліги вінчав поєдинок лідерів - ПАОКа з Салоніків та «Олімпіакоса», який найближчого четверга, 14 лютого, має зіграти перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського «Динамо».

З попередніх 19-ти матчів ПАОК виграв 17 при двох нічиїх. А отже вибору в «Олімпіакоса» не було - для збереження чемпіонської інтриги команда Педру Мартінша мусила тільки перемагати. Не вийшло.

ПАОК (Салоніки) - «Олімпіакос» (Пірей) - 3:1

Голи: 1:0 - Вієрінья (3). 2:0 - Бісесвар (19). 3:0 - Чуба Акпом (83). 3:1 - Поденсе (88)

ПАОК: Пасхалакіс - Матос, Фернандо Варела, Хосе Анхель Креспо, Вієрінья (Яннуліс, 80) - Євген Шахов (Серхіо Олівейра, 53), Маурісіо - Лео Жаба, Бісесвар (Пелкас, 85), Омар ель-Каддурі - Чуба Акпом. Тренер - Разван Луческу

«Олімпіакос»: Жозе Ша — Торосідіс, Пап Абу Сіссе, Яґош Вуковіч, Леонардо Кутріс — Натхо (Маді Камара, 46), Ґільєрме - Поденсе, Фортуніс (Ахмед Хассан, 76), Хрістодулопулос (Жіль Діаш, 46) — Міґель Ґерреро. Тренер - Педру Мартінш

Суддя: Мансано (Іспанія)

Попередження: Євген Шахов (42), Омар ель-Каддурі (77), Хосе Анхель Креспо (90+3) - Яґош Вуковіч (31), Міґель Ґерреро (40), Торосідіс (70), Ахмед Хассан (90+4)

10 лютого. Салоніки. Toumba Stadium

Розстановка від Мартінша. Фото - Twitter «Олімпіакоса»

Перших два м'ячі ПАОК провів доволі швидко. Спершу Вієрінья ефектно вдарив на виконання у дальній верхній кут метрів з 25-ти, а невдовзі господарі розіграли зразкову триходівку, внаслідок якої Дієґо Бісесвар опинився перед порожніми воротами. Такої переваги команда Развана Луческу не розгубила.

У складі «Олімпіакоса» травмованого в попередньому матчі чемпіонату правого оборонця Омара Ельабдельауї, як і очікувалося,замінив досвідчений Васіліс Торосідіс.

У ПАОКа традиційно грали двоє колишніх представників українського чемпіонату: бразильський правий оборонець Лео Матос і український опорний хав Євген Шахов. Щоправда, останній, отримавши в першому таймі попередження, поступився місцем на полі Серхіо Олівейрі.

Після цієї перемоги ПАОК має 54 очка, «Олімпіакос» - на дев'ять менше. До завершення турніру ще десять турів, але інтрига, здається, вмерла остаточно.