Знаменитий тренер розповів, чому «Манчестер Сіті» з Зінченком програв «Челсі»

На думку Фабіо Капелло, тренер містян Хосеп Гвардіола припустився кількох помилок

Колишній головний тренер «Челсі» Фабіо Капелло поділився думкою про гру «Манчестер Сіті» в фіналі Ліги чемпіонів проти «Челсі» (0:1).

«На мій погляд, Гвардіола помилився в стартовому складі. Гюндоган перед захистом не міг діяти як фільтр півзахисту, а Стоунс – гравець, який не може оборонятися. Команда виглядала набагато більш збалансованою у другому таймі, але «Манчестер Сіті» віддав перший тайм «Челсі» і легко міг програвати до перерви з рахунком 0:2», – наводить слова Капелло Sky Sport Italia.

«Челсі» з мінімальним рахунком переміг «Манчестер Сіті» в фіналі Ліги чемпіонів сезону-2020/21. Лондонський клуб вдруге в історії завоював найпрестижніший європейський клубний трофей.

Лондонці також отримали право зіграти в Суперкубку УЄФА. Їх суперником стане іспанський «Вільярреал», який раніше виграв Лігу Європи.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко спостерігав за матчем разом з російським олігархом.