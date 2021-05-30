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    Знаменитий тренер розповів, чому «Манчестер Сіті» з Зінченком програв «Челсі»

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    Фабіо Капелло вказав на помилки Хосепа Гвардіоли - Знаменитий тренер розповів, чому «Манчестер Сіті» з Зінченком програв «Челсі»
    Фабіо Капелло вказав на помилки Хосепа Гвардіоли
    Фото з відкритих джерел

    На думку Фабіо Капелло, тренер містян Хосеп Гвардіола припустився кількох помилок

    Колишній головний тренер «Челсі» Фабіо Капелло поділився думкою про гру «Манчестер Сіті» в фіналі Ліги чемпіонів проти «Челсі» (0:1).

    «На мій погляд, Гвардіола помилився в стартовому складі. Гюндоган перед захистом не міг діяти як фільтр півзахисту, а Стоунс – гравець, який не може оборонятися. Команда виглядала набагато більш збалансованою у другому таймі, але «Манчестер Сіті» віддав перший тайм «Челсі» і легко міг програвати до перерви з рахунком 0:2», – наводить слова Капелло Sky Sport Italia.

    «Челсі» з мінімальним рахунком переміг «Манчестер Сіті» в фіналі Ліги чемпіонів сезону-2020/21. Лондонський клуб вдруге в історії завоював найпрестижніший європейський клубний трофей.

    Лондонці також отримали право зіграти в Суперкубку УЄФА. Їх суперником стане іспанський «Вільярреал», який раніше виграв Лігу Європи.

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко спостерігав за матчем разом з російським олігархом.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Челсі ФК Манчестер Сіті Фабіо Капелло
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    Знаменитий тренер розповів, чому «Манчестер Сіті» з Зінченком програв «Челсі»