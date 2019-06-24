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    Золото, срібло і дві бронзи. Українські вільники яскраво відборолися на Євро в Італії (відео)

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Киянин Микита Абрамов - майбутнє української вільної боротьби - Золото, срібло і дві бронзи. Українські вільники яскраво відборолися на Євро в Італії (відео)
    Киянин Микита Абрамов - майбутнє української вільної боротьби
    unitedworldwrestling.org

    Чемпіоном континенту став Микита Абрамов

    В італійцій Фаенці фінішував чемпіонат Європи з трьох видів боротьби серед кадетів. «Главком» уже повідомляв, що представники греко-римського стилю виграли дві бронзових нагороди, а майстрині жіночої боротьби здобули відразу шість медалей у десяти вагових категоріях.

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    Не набагато відстали від дівчат і хлопці-вільники. Вони здобули чотири медалі - золото Микити Абрамова (вагова категорія до 51 кг), срібло Дениса Сагалюка (до 80 кг) і бронзові нагороди Нарека Погосяна (до 65 кг) і Давида Мчедлідзе (до 110 кг).

    Киянин Микита Абрамов вперше виступав на кадетських змаганнях найвищого рівня торік. Тоді він програв у сутичці за бронзу на чемпіонаті світу і став восьмим на Євро. Зараз хлопець продемонстрував, що набутий ним досвід був використаний сповна. Першу сутичку в білоруса Іллі Рогозова Микита виграв 8:0.

    У чвертьфіналі була дострокова перемога над македонцем Аїдом Салігаші - 11:1.

    У фінал Абрамов вийшов, перемігши 5:2 азербайджанця Кенана Хейбатова.

    Сутичку за чемпіонство Микита провів надзвичайно видовищно і переміг грузина Георгія Ґоґрічані 16:6!

    Денис Сагалюк із Коломиї на Івано-Франківщині свій шлях до срібла вагової категорії до 80 кг розпочав з дострокової перемоги 11:0 над білорусом Владиславом Козловим. У чвертьфіналі - ще одна дострокова перемога 10:0 над Давіті Коґуашвілі з Грузії. У півфіналі Денис переміг 4:2 Абдулджаліла Шабанова з Азербайджану. І лише у фінальному поєдинку проти росіянина Ахмедхана Темботова Сагалюк виявився безсилим - 0:9.

    Білоцерківський борець Нарек Погосян (до 65 кг) теж розпочав з дострокової перемоги 10:0 над естонцем Ганно Каєеріком. У наступній сутичці була важка перемога 8:7 над німцем Ніко Шміттом. У півфіналі Погосян програв 3:8 азербайджанцю Джабраїлу Ґаджієву, а в сутичці за бронзу яскраво переміг 13:2 поляка Крістіана Крупінскі.

    Тяж із Дніпра Давид Мчедлідзе (до 110 кг) свій шлях до бронзи почав з перемоги над турком Ефе Анілом Алом (4:0). Потім він теж у суху (8:0) переміг фіна Патріка Аларіка Вартеву. Ось лишень напружений півфінальний поєдинок майбутньому чемпіонові, росіянину Андрєю Бестаєву, Давид програв 0:2. На щастя, після того Мчедлідзе зібрався, переміг 3:0 молдованина Маріуса Ужу і повернувся додому з медаллю.

    Решта шестеро українців відборолися невдало. Ростислав Прус (до 45 кг), Владислав Абрамов (до 48 кг) і Микита Гончаров (до 60 кг) вибули в кваліфікації, Вадим Кириленко (до 71 кг) і Андрій Харковський (до 92 кг) - в 1/8 фіналу, а Віталій Кулакевич (до 55 кг) - у втішному турнірі.

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    чемпіонат Європи вільна боротьба Ростислав Прус Владислав Абрамов Микита Абрамов Віталій Кулакевич Микита Гончаров Нарек Погосян Вадим Кириленко Денис Сагалюк Андрій Харковський Давид Мчедлідзе
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