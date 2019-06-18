Змішання стилів. Найсильніші українські борці сучасності провели спільне тренування (фото)



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Жан Беленюк, Руслан Савлохов і Валерій Андрійцев Фото з соцмереж

Це заняття вкрай важливе найперше для Валерія Андрійцева

Жан Беленюк і Валерій Андрійцев - два найсильніших українських борці сучасного греко-римського і вільного стилів в Україні, два срібні призери Олімпійських ігор. У рамках підготовки до чемпіонату світу-2019 вони проводять спільні тренування.

«Ми самі попросилися у «класиків», щоб попрацювати разом, - розповідає «Главкому» один із тренерів Андрійцева Руслан Савлохов. - Валера продовжує набирати форму після тривалого лікування і зараз особливу увагу приділяє відпрацюванню боротьби в стійці. Спаринги з Беленюком для Андрійцева вкрай корисні. Зрештою, думаю, Жан теж задоволений працею в парі з таким досвідченим борцем як Валерій Андрійцев».

Додамо, що Беленюк готувався під керівництвом колишніх наставників збірної з греко-римської боротьби Артура Дзиґасова та Володимира Шацьких.

Чемпіонат світу з трьох видів боротьби відбудеться в Нурсултані (колишній Астані) 14-22 вересня.