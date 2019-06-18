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    Змішання стилів. Найсильніші українські борці сучасності провели спільне тренування (фото)

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    Жан Беленюк, Руслан Савлохов і Валерій Андрійцев - Змішання стилів. Найсильніші українські борці сучасності провели спільне тренування (фото)
    Жан Беленюк, Руслан Савлохов і Валерій Андрійцев
    Фото з соцмереж

    Це заняття вкрай важливе найперше для Валерія Андрійцева

    Жан Беленюк і Валерій Андрійцев - два найсильніших українських борці сучасного греко-римського і вільного стилів в Україні, два срібні призери Олімпійських ігор. У рамках підготовки до чемпіонату світу-2019 вони проводять спільні тренування.

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    «Ми самі попросилися у «класиків», щоб попрацювати разом, - розповідає «Главкому» один із тренерів Андрійцева Руслан Савлохов. - Валера продовжує набирати форму після тривалого лікування і зараз особливу увагу приділяє відпрацюванню боротьби в стійці. Спаринги з Беленюком для Андрійцева вкрай корисні. Зрештою, думаю, Жан теж задоволений працею в парі з таким досвідченим борцем як Валерій Андрійцев».

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    Змішання стилів. Найсильніші українські борці сучасності провели спільне тренування (фото)
    Змішання стилів. Найсильніші українські борці сучасності провели спільне тренування (фото)
    Змішання стилів. Найсильніші українські борці сучасності провели спільне тренування (фото)
    Фото з соцмереж

    Додамо, що Беленюк готувався під керівництвом колишніх наставників збірної з греко-римської боротьби Артура Дзиґасова та Володимира Шацьких.

    Чемпіонат світу з трьох видів боротьби відбудеться в Нурсултані (колишній Астані) 14-22 вересня.

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    чемпіонат світу Жан Беленюк греко-римська боротьба вільна боротьба Валерій Андрійцев Артур Дзиґасов
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