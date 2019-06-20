Легендарний спортсмен українського походження запалить полум'я Європейських ігор-2019



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У 1980-му легендарний борець Олександр Медведь уже запалював у Мінську олімпійський вогонь Вікіпедія

Церемонія відкриття мультиспортивного форуму - вже завтра

Завтра, 21 червня, в столиці Білорусі Мінську стартують другі в історії Європейські ігри. Змагання триватимуть з 21 по 30 червня, відкриється урочистою церемонією, пряму трансляцію якої український глядач зможе побачити на «Інтері» найближчої п'ятниці, починаючи з 22:00.

Церемонія відкриття відбудеться на мінському стадіоні «Динамо», котрий вміщує більше 22 тисячі глядачів. Організатори обіцяють ґрандіозне шоу: унікальні декорації, складні хореографічні постановки та музичні номери створювалися спеціально для цієї події.

Щоб втілити всі задумки сценаристів, встановлено 1000 світлових приладів, три тисячі квадратних метрів екранів, 20 тонн сценічних конструкцій і шість тонн звукового обладнання. А щоб артисти під час дійства могли літати, на стадіоні встановлено спеціальний підвіс, який використовується тільки на найкращих циркових майданчиках світу. Звичайно, технічна команда подбала, щоб всі глядачі змогли побачити шоу в усьому його різноманітті з будь-якої точки величезного стадіону, - сцена буде обертатися на 360 градусів.

Музичними гостями церемонії стануть володар шестиоктавного вокального діапазону Дімаш Кудайберґен і всесвітньо відома оперна діва Ганна Нетребко. А ось ім'я зоряного гедлайнера вечора організатори тримають в секреті.

Звичайно, під час церемонії, за традицією заходів такого рівня, відбудеться традиційний парад атлетів. Стадіоном пройдуть збірні всіх 50 країн Європи, які беруть участь в Іграх. Одним з факелоносців церемонії стане легендарний борець вільного стилю, триразовий олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон світу, Європи та СССР, уродженець Білої Церкви на Київщині Олександр Медведь. Рідкісний збіг, але він же запалював вогнище Олімпіади-80, окремі змагання якої відбувалися на цьому ж стадіоні в 1980 році.

Частина шоу буде присвячена історії, традиціям і природі Білорусі. Глядачі та гості церемонії зможуть краще ознайомитися з країною-господаркою Ігор, а також з видатними людьми, які тут народилися. Вперше в історії проведення подібних заходів буде використана технологія доповненої реальності: глядачі, які завантажили спеціальний додаток, побачать в 3D-форматі мальовничі куточки країни і її мешканців. Команда обіцяє використовувати нововведення і в трансляції, щоб телеглядачі теж відчули особливий ефект присутності.

Цікаво, що на «Інтері» коментувати подію будуть телеведучий і керівник редакції спортивних програм телеканалу Роман Кадемін і олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стелла Захарова.

Трансляції змагань Європейських ігор-2019 теж можна переглянути на телеканалах «Інтер» та НТН. У Мінську будуть розіграні 200 комплектів нагород у 15-ти видах спорту і 23 дисциплінах, а у восьми видах спорту - ліцензії на Олімпійські ігри-2020 у Токіо. Українські спортсмени - серед фаворитів турніру. До Мінська українці поїхали чисельним складом - 198 атлетів. Спортивні експерти прогнозують збірній України три-чотири медалі щодня.

Повний розклад трансляцій Європейських ігор-2019 - на сайті minsk2019.inter.ua.