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    Боролися гідно, але далі не пройшли: емоційний єврокубковий вечір для українських волейболістів. Фотогалерея

    Після поразок «Баркома» та «Локомотива» напередодні, українських клубів у чоловічих єврокубках не залишилося
    Українські «Барком-Кажани» (Львів) і «Локомотив» (Харків) вибули з розіграшів волейбольних єврокубків сезону-2017/18. Перші програли на стадії 1/16 фіналу Кубку ЄКВ (Європейської конфедерації волейболу), другі – на цій же стадії Кубку «Челлендж». Харків'яни у межах третього за значущістю єврокубку,
    • 21 Грудня, 21:59
    • Розсилка

    Після поразок «Баркома» та «Локомотива» напередодні, українських клубів у чоловічих єврокубках не залишилося

    Українські «Барком-Кажани» (Львів) і «Локомотив» (Харків) вибули з розіграшів волейбольних єврокубків сезону-2017/18.

    Перші програли на стадії 1/16 фіналу Кубку ЄКВ (Європейської конфедерації волейболу), другі – на цій же стадії Кубку «Челлендж».

    Харків'яни у межах третього за значущістю єврокубку, після поразки у гостях від чеського «Брно» з рахунком 0:3, зуміли взяти реванш у матчі-відповідь на своєму майданчику 3:1.

    Але у додатковому «золотому» сеті «Локомотив» поступився з рахунком 12:15.

    «Барком», у свою чергу, виступав у другому за значущістю єврокубку, але двічі поступився сербській «Воєводині» – 0:3 вдома й 1:3 в гостях.

    Таким чином, українських клубів у чоловічих єврокубках уже не залишилося.

    До Вашої уваги емоції волейболістів у матчах-відповідь у фотогалереї:

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    ВК «Барком-Кажани»
    ВК «Барком-Кажани»
    «Барком-Кажани» - «Воєводина»
    ВК «Барком-Кажани»
    «Барком-Кажани» - «Воєводина»
    «Барком-Кажани» - «Воєводина»
    ВК «Барком-Кажани»
    ВК «Воєводина»
    ВК «Воєводина»
    ВК «Воєводина»
    «Локомотив» - «Брно»
    «Локомотив» - «Брно»
    «Локомотив» - «Брно»
    «Локомотив» - «Брно»
    «Локомотив» - «Брно»
    «Локомотив» - «Брно»
    «Локомотив» - «Брно»
    «Локомотив» - «Брно»
    ВК «Локомотив»
    «Локомотив» - «Брно»
    ВК «Брно»
    Фото cev.lu і ВК «Локомотив»

    Волейбол
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