Після поразок «Баркома» та «Локомотива» напередодні, українських клубів у чоловічих єврокубках не залишилося

Українські «Барком-Кажани» (Львів) і «Локомотив» (Харків) вибули з розіграшів волейбольних єврокубків сезону-2017/18. Перші програли на стадії 1/16 фіналу Кубку ЄКВ (Європейської конфедерації волейболу), другі – на цій же стадії Кубку «Челлендж». Харків'яни у межах третього за значущістю єврокубку,



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Після поразок «Баркома» та «Локомотива» напередодні, українських клубів у чоловічих єврокубках не залишилося

Українські «Барком-Кажани» (Львів) і «Локомотив» (Харків) вибули з розіграшів волейбольних єврокубків сезону-2017/18.

Перші програли на стадії 1/16 фіналу Кубку ЄКВ (Європейської конфедерації волейболу), другі – на цій же стадії Кубку «Челлендж».

Харків'яни у межах третього за значущістю єврокубку, після поразки у гостях від чеського «Брно» з рахунком 0:3, зуміли взяти реванш у матчі-відповідь на своєму майданчику 3:1.

Але у додатковому «золотому» сеті «Локомотив» поступився з рахунком 12:15.

«Барком», у свою чергу, виступав у другому за значущістю єврокубку, але двічі поступився сербській «Воєводині» – 0:3 вдома й 1:3 в гостях.

Таким чином, українських клубів у чоловічих єврокубках уже не залишилося.

До Вашої уваги емоції волейболістів у матчах-відповідь у фотогалереї: