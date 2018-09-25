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    Фото

    Дар'я Білодід: наймиліша і наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо (фотогалерея)

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    Дар'я Білодід - Дар'я Білодід: наймиліша і наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо (фотогалерея)
    Дар'я Білодід

    Зростає не тільки нова зірка українського спорту, а й володарка чоловічих сердець

    20-го вересня українська дзюдоїстка Дар'я Білодід стала чемпіонкою світу 2018 року.

    У півфіналі турніру в азербайджанському Баку у ваговій категорії до 48 кг вона перемогла олімпійську чемпіонку Паулу Парето з Аргентини завдяки одному ваза-арі.

    Таким чином після цієї звитяги українка вийшла до фіналу чемпіонату світу.

    У вирішальному поєдинку змагань вона зустрілася із Фуною Тонакі з Японії, яку також здолала. Та ще й зробила це іппоном.

    Зростає не тільки нова зірка українського спорту, а й володарка чоловічих сердець. Тільки погляньте на її Іnstagram:

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    Дар'я Білодід: наймиліша і наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо (фотогалерея)
    Дар'я Білодід: наймиліша і наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо (фотогалерея)
    Дар'я Білодід: наймиліша і наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо (фотогалерея)
    Дар'я Білодід: наймиліша і наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо (фотогалерея)
    Дар'я Білодід: наймиліша і наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо (фотогалерея)
    Дар'я Білодід: наймиліша і наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо (фотогалерея)
    Дар'я Білодід: наймиліша і наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо (фотогалерея)
    Дар'я Білодід: наймиліша і наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо (фотогалерея)
    Дар'я Білодід: наймиліша і наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо (фотогалерея)
    Дар'я Білодід: наймиліша і наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо (фотогалерея)
    Дар'я Білодід: наймиліша і наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо (фотогалерея)
    Дар'я Білодід: наймиліша і наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо (фотогалерея)
    Дар'я Білодід: наймиліша і наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо (фотогалерея)
    Дар'я Білодід: наймиліша і наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо (фотогалерея)
    Дар'я Білодід: наймиліша і наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо (фотогалерея)
    Іnstagram Дар'ї Білодід

    Це – перше золото в історії українського жіночого дзюдо. І друге загалом, після перемоги Георгія Зантараї у Роттердамі у 2009 році.

    Окрім того, Дар'я, якій тільки у жовтні виповниться 18 років, стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо.

    чемпіонат світу дзюдо
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