Дар'я Білодід: наймиліша і наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо (фотогалерея)
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Зростає не тільки нова зірка українського спорту, а й володарка чоловічих сердець
20-го вересня українська дзюдоїстка Дар'я Білодід стала чемпіонкою світу 2018 року.
У півфіналі турніру в азербайджанському Баку у ваговій категорії до 48 кг вона перемогла олімпійську чемпіонку Паулу Парето з Аргентини завдяки одному ваза-арі.
Таким чином після цієї звитяги українка вийшла до фіналу чемпіонату світу.
У вирішальному поєдинку змагань вона зустрілася із Фуною Тонакі з Японії, яку також здолала. Та ще й зробила це іппоном.
Зростає не тільки нова зірка українського спорту, а й володарка чоловічих сердець. Тільки погляньте на її Іnstagram:
Це – перше золото в історії українського жіночого дзюдо. І друге загалом, після перемоги Георгія Зантараї у Роттердамі у 2009 році.
Окрім того, Дар'я, якій тільки у жовтні виповниться 18 років, стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо.