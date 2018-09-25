Дар'я Білодід: наймиліша і наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо (фотогалерея)



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Дар'я Білодід

Зростає не тільки нова зірка українського спорту, а й володарка чоловічих сердець

20-го вересня українська дзюдоїстка Дар'я Білодід стала чемпіонкою світу 2018 року.

У півфіналі турніру в азербайджанському Баку у ваговій категорії до 48 кг вона перемогла олімпійську чемпіонку Паулу Парето з Аргентини завдяки одному ваза-арі.

Таким чином після цієї звитяги українка вийшла до фіналу чемпіонату світу.

У вирішальному поєдинку змагань вона зустрілася із Фуною Тонакі з Японії, яку також здолала. Та ще й зробила це іппоном.

Зростає не тільки нова зірка українського спорту, а й володарка чоловічих сердець. Тільки погляньте на її Іnstagram:

Це – перше золото в історії українського жіночого дзюдо. І друге загалом, після перемоги Георгія Зантараї у Роттердамі у 2009 році.

Окрім того, Дар'я, якій тільки у жовтні виповниться 18 років, стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо.