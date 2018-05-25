Легендарний бразильський футболіст збирається одружитись одразу на двох жінках (фото)
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Роналдіньо вирішив зробити дуже сміливий крок
Екс-нападник збірної Бразилії Роналдіньо збирається одружитися одночасно на двох жінках.
Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на бразильські ЗМІ.
Видання пише, що весільна церемонія відбудеться в серпні в США, оскільки в Бразилії багатоженство заборонено.
Роналдіньо зі своїми подругами Присциллою Коельо і Беатріз Соузою з грудня живе в своєму особняку.
Обидві дівчини отримують від нього «допомогу» в розмірі 1,5 тисяч фунтів (близько 2 тисяч доларів) на місяць. Він дарує їм однакові подарунки і духи, а недавно екс-футболіст купив обом дівчатам обручки і обидві сказали йому «так».
Нагадаємо, останнім клубом Роналдіньо був «Флуміненсе», який він покинув в вересні 2015 року.
Роналдіньо захищав кольори «Греміо», «ПСЖ», «Барселони», «Мілана», «Фламенго», «Атлетіко Мінейро», і «Керетаро».
Крім Золотого м'яча і перемоги на чемпіонаті світу, Роналдіньо за свою кар'єру двічі виграв чемпіонат Іспанії і Лігу чемпіонів - з «Барселоною», Серію А - з «Міланом», а також Кубок Лібертадорес і Кубок Мексики.
Джерело: isport.ua