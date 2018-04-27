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    Неймовірно красива дружина півзахисника «Динамо» Олега Гусєва (фотогалерея)

    Саме з нею Гусєв зустрів своє 35-річчя
    У середу, 25 квітня, хавбеку «Динамо» Олегу Гусєву виповнилося 35 років. Олег зустрів 35-річчя поруч з неймовірно красивою дівчиною, своєю дружиною Марією Гусєвою. [GALLERY_BLOCK] Гусєв почав професійну кар'єру в сумському «Фрунзенце-Ліга-99». Також виступав за «Борисфен» і «Арсенал» Київ. З
    • 27 Квiтня, 08:01
    • Розсилка

    Саме з нею Гусєв зустрів своє 35-річчя

    У середу, 25 квітня, хавбеку «Динамо» Олегу Гусєву виповнилося 35 років.

    Олег зустрів 35-річчя поруч з неймовірно красивою дівчиною, своєю дружиною Марією Гусєвою.

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    Неймовірно красива дружина півзахисника «Динамо» Олега Гусєва (фотогалерея)
    Неймовірно красива дружина півзахисника «Динамо» Олега Гусєва (фотогалерея)
    Неймовірно красива дружина півзахисника «Динамо» Олега Гусєва (фотогалерея)
    Неймовірно красива дружина півзахисника «Динамо» Олега Гусєва (фотогалерея)
    Неймовірно красива дружина півзахисника «Динамо» Олега Гусєва (фотогалерея)
    Неймовірно красива дружина півзахисника «Динамо» Олега Гусєва (фотогалерея)
    Неймовірно красива дружина півзахисника «Динамо» Олега Гусєва (фотогалерея)
    Неймовірно красива дружина півзахисника «Динамо» Олега Гусєва (фотогалерея)
    Неймовірно красива дружина півзахисника «Динамо» Олега Гусєва (фотогалерея)
    Неймовірно красива дружина півзахисника «Динамо» Олега Гусєва (фотогалерея)
    Неймовірно красива дружина півзахисника «Динамо» Олега Гусєва (фотогалерея)

    Гусєв почав професійну кар'єру в сумському «Фрунзенце-Ліга-99». Також виступав за «Борисфен» і «Арсенал» Київ. З 2003 року є гравцем «Динамо», за яке провів 295 матчів і забив 58 голів.

    Також провів 98 матчів за збірну України, в яких відзначився 13 голами.

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