Неймовірно красива дружина півзахисника «Динамо» Олега Гусєва (фотогалерея)
- 27 Квiтня, 08:01
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Саме з нею Гусєв зустрів своє 35-річчя
У середу, 25 квітня, хавбеку «Динамо» Олегу Гусєву виповнилося 35 років.
Олег зустрів 35-річчя поруч з неймовірно красивою дівчиною, своєю дружиною Марією Гусєвою.
Гусєв почав професійну кар'єру в сумському «Фрунзенце-Ліга-99». Також виступав за «Борисфен» і «Арсенал» Київ. З 2003 року є гравцем «Динамо», за яке провів 295 матчів і забив 58 голів.
Також провів 98 матчів за збірну України, в яких відзначився 13 голами.