Неймовірно красива дружина півзахисника «Динамо» Олега Гусєва (фотогалерея)

Саме з нею Гусєв зустрів своє 35-річчя

У середу, 25 квітня, хавбеку «Динамо» Олегу Гусєву виповнилося 35 років. Олег зустрів 35-річчя поруч з неймовірно красивою дівчиною, своєю дружиною Марією Гусєвою. [GALLERY_BLOCK] Гусєв почав професійну кар'єру в сумському «Фрунзенце-Ліга-99». Також виступав за «Борисфен» і «Арсенал» Київ. З



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Саме з нею Гусєв зустрів своє 35-річчя

У середу, 25 квітня, хавбеку «Динамо» Олегу Гусєву виповнилося 35 років.

Олег зустрів 35-річчя поруч з неймовірно красивою дівчиною, своєю дружиною Марією Гусєвою.

Гусєв почав професійну кар'єру в сумському «Фрунзенце-Ліга-99». Також виступав за «Борисфен» і «Арсенал» Київ. З 2003 року є гравцем «Динамо», за яке провів 295 матчів і забив 58 голів.

Також провів 98 матчів за збірну України, в яких відзначився 13 голами.