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    Фото

    Світоліна і Цуренко зіграли в футбол в складі Збірної WTA (фотогалерея)

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    Леся Цуренко та Еліна Світоліна.&nbsp;<span>Фото: Tennis Canada</span> - Світоліна і Цуренко зіграли в футбол в складі Збірної WTA (фотогалерея)
    Леся Цуренко та Еліна Світоліна. Фото: Tennis Canada

    Світоліна стартує на турнірі в якості чинної чемпіонки

    Українські тенісистки Еліна Світоліна і Леся Цуренко приєдналися до інших учасниць турніру WTA Premier 5 у Монреалі (Канада) в межах показового футбольного матчу.

    Суперниками представниць WTA-туру стали футболісти клубу Impact Montreal.

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    Світоліна і Цуренко зіграли в футбол в складі Збірної WTA (фотогалерея)
    Світоліна і Цуренко зіграли в футбол в складі Збірної WTA (фотогалерея)
    Світоліна і Цуренко зіграли в футбол в складі Збірної WTA (фотогалерея)
    Світоліна і Цуренко зіграли в футбол в складі Збірної WTA (фотогалерея)
    Світоліна і Цуренко зіграли в футбол в складі Збірної WTA (фотогалерея)
    Світоліна і Цуренко зіграли в футбол в складі Збірної WTA (фотогалерея)
    Світоліна і Цуренко зіграли в футбол в складі Збірної WTA (фотогалерея)
    Світоліна і Цуренко зіграли в футбол в складі Збірної WTA (фотогалерея)
    Світоліна і Цуренко зіграли в футбол в складі Збірної WTA (фотогалерея)
    Світоліна і Цуренко зіграли в футбол в складі Збірної WTA (фотогалерея)
    Світоліна і Цуренко зіграли в футбол в складі Збірної WTA (фотогалерея)
    Світоліна і Цуренко зіграли в футбол в складі Збірної WTA (фотогалерея)
    Світоліна і Цуренко зіграли в футбол в складі Збірної WTA (фотогалерея)
    Світоліна і Цуренко зіграли в футбол в складі Збірної WTA (фотогалерея)
    Tennis Canada

    П’ята ракетка світу українська тенісистка Еліна Світоліна стартує на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 (Coupe Rogers) у Монреалі з призовим фондом $2,82 млн в якості чинної чемпіонки.

    Коментуючі цю подію, Еліна Світоліна зазначила, що дуже рада розпочинати турнір в якості чинного чемпіона і мріє якомога краще відіграти другу частину сезону.


    Джерело: btu.org.ua

    теніс Еліна Світоліна Леся Цуренко
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