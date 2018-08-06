Світоліна і Цуренко зіграли в футбол в складі Збірної WTA (фотогалерея)



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Леся Цуренко та Еліна Світоліна. Фото: Tennis Canada

Світоліна стартує на турнірі в якості чинної чемпіонки

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Леся Цуренко приєдналися до інших учасниць турніру WTA Premier 5 у Монреалі (Канада) в межах показового футбольного матчу.

Суперниками представниць WTA-туру стали футболісти клубу Impact Montreal.

П’ята ракетка світу українська тенісистка Еліна Світоліна стартує на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 (Coupe Rogers) у Монреалі з призовим фондом $2,82 млн в якості чинної чемпіонки.

Коментуючі цю подію, Еліна Світоліна зазначила, що дуже рада розпочинати турнір в якості чинного чемпіона і мріє якомога краще відіграти другу частину сезону.





Джерело: btu.org.ua