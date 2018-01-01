Як українські баскетболісти готуються дати бій латвійцям та шведам. Фотогалерея

23 лютого наша збірна в гостях зіграє проти Латвії. Дома українці 26 лютого зустрінуться зі Швецією

Збірна України з баскетболу розпочала підготовку до матчів проти Латвії та Швеції. Українці приступили до тренувань у Палаці спорту. Фактично усі гравці, які виступають у іноземних чемпіонатах прибули до України учора. Сьогодні вони вперше зустрілися у Палаці спорту. Загалом у розташування команди прибули усі 13 гравців. Щоправда у перших



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Юджин Джетер

23 лютого наша збірна в гостях зіграє проти Латвії. Дома українці 26 лютого зустрінуться зі Швецією

Збірна України з баскетболу розпочала підготовку до матчів проти Латвії та Швеції. Українці приступили до тренувань у Палаці спорту. Фактично усі гравці, які виступають у іноземних чемпіонатах прибули до України учора.

Сьогодні вони вперше зустрілися у Палаці спорту. Загалом у розташування команди прибули усі 13 гравців. Щоправда у перших тренуваннях через хворобу не зможе взяти участь Олександр Липовий. Решта 12 гравців провели повноцінне тренування короткого підготовчого циклу.

Однією з основних змін у складі нашої команди є повернення Юджина Джетера, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України. Натуралізований американець востаннє виступав за українську збірну на чемпіонаті Світу 2014. Після солідної перерви Джетер готовий допомогти нашій збірній кваліфікуватися на чемпіонат Світу, який 2019-го пройде у Китаї. Партнерів по збірній Джетер називає братами.

«Найкраще це те що я знову побачив своїх братів, нам класно, навіть якщо ми говоримо по телефону, а бути тут це взагалі круто опинитися у своєму звичайному оточенні, нам є що пригадати разом. Я вийшов на майданчик і одразу пригадав хто як грає, так ніби нічого не змінилося», - говорить Джетер.

До відльоту у Латвії на наших хлопців чекають дворазові тренування. Вся підготовка відбуватиметься у Палаці Спорту. У четвер вранці збірна України вирушає у Ригу, де 23 лютого зіграє проти Латвії. Дома українці 26-го лютого зустрінуться зі Швецією.