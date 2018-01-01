Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея

Україна – Швеція – 77:66 (26:25, 25:7, 9:12, 17:22)

Збірна України з рахунком 77:66 впевнено перемогла у Києві команду Швеції у матчі першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2019 року. У наступному поєдинку збірна України гратиме 28 червня у Туреччині. Швеція того ж дня зіграє вдома проти Латвії. [GALLERY_BLOCK] Чемпіонат світу 2019 року з баскетболу Кваліфікаційний етап Матч 4-го туру