Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
- Сьогодні, 12:33
-
Розсилка
Фото: ukrbasket.net
Збірна України з баскетболу
Україна – Швеція – 77:66 (26:25, 25:7, 9:12, 17:22)
Збірна України з рахунком 77:66 впевнено перемогла у Києві команду Швеції у матчі першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2019 року.
У наступному поєдинку збірна України гратиме 28 червня у Туреччині. Швеція того ж дня зіграє вдома проти Латвії.
Фото: ukrbasket.net
Чемпіонат світу 2019 року з баскетболу
Кваліфікаційний етап
Матч 4-го туру
Україна – Швеція – 77:66 (26:25, 25:7, 9:12, 17:22)
Україна: Зайцев - 13, Джетер - 11 + 6 передач, Гладир - 11, Кравцов - 10 + 7 підбирань, Пустовий - 9, Бобров - 9, Мішула - 6, Липовий - 2, Конєв - 2, Герун - 2, Кольченко - 2.