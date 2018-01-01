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    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея

    Україна – Швеція – 77:66 (26:25, 25:7, 9:12, 17:22)
    Збірна України з рахунком 77:66 впевнено перемогла у Києві команду Швеції у матчі першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2019 року. У наступному поєдинку збірна України гратиме 28 червня у Туреччині. Швеція того ж дня зіграє вдома проти Латвії. [GALLERY_BLOCK] Чемпіонат світу 2019 року з баскетболу Кваліфікаційний етап Матч 4-го туру
    • Сьогодні, 12:33
    • Розсилка
    Збірна України з баскетболу
    Фото: ukrbasket.net
    Збірна України з баскетболу

    Україна – Швеція – 77:66 (26:25, 25:7, 9:12, 17:22)

    Збірна України з рахунком 77:66 впевнено перемогла у Києві команду Швеції у матчі першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2019 року.

    У наступному поєдинку збірна України гратиме 28 червня у Туреччині. Швеція того ж дня зіграє вдома проти Латвії.

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    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Як українські баскетболісти розгромили шведів. Фотогалерея
    Фото: ukrbasket.net

    Чемпіонат світу 2019 року з баскетболу

    Кваліфікаційний етап

    Матч 4-го туру

    Україна – Швеція – 77:66 (26:25, 25:7, 9:12, 17:22)

    Україна: Зайцев - 13, Джетер - 11 + 6 передач, Гладир - 11, Кравцов - 10 + 7 підбирань, Пустовий - 9, Бобров - 9, Мішула - 6, Липовий - 2, Конєв - 2, Герун - 2, Кольченко - 2.


    Збірна України баскетбол
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