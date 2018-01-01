Як змінювалися костюми фігуристок за останні 100 років (фото)

Від довгих спідниць і капелюшків до напівпрозорих міні-суконь

Зимові Олімпійські ігри в Пхьончхані в самому розпалі, і, звичайно ж, одним з найпопулярніших змагань залишається фігурне катання. Від довгих спідниць і капелюшків до напівпрозорих міні-суконь - з'ясовуємо, як змінювалися костюми фігуристок. [GALLERY_BLOCK] Зазначимо, що фігурне катання було включено в програму літніх Олімпійських ігор 1908



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Як змінювалися костюми фігуристок за останні 100 років

Від довгих спідниць і капелюшків до напівпрозорих міні-суконь

Зимові Олімпійські ігри в Пхьончхані в самому розпалі, і, звичайно ж, одним з найпопулярніших змагань залишається фігурне катання.

Від довгих спідниць і капелюшків до напівпрозорих міні-суконь - з'ясовуємо, як змінювалися костюми фігуристок.

Зазначимо, що фігурне катання було включено в програму літніх Олімпійських ігор 1908 року. Наступного разу змагання з фігурного катання пройшли на Олімпіаді 1920 року. Далі, починаючи з першої зимової Олімпіаді 1924 року фігуристи брали участь у всіх зимових Олімпіадах.

Джерело: Телеграф