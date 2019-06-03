Україна громить Панаму і вперше в історії виходить в 1/4 чемпіонату світу U20!

Голи Дениса Попова і Данила Сікана вивели збірну України у чвертьфінал чемпіонату світу FIFA.com

Наша команда вирішила питання про переможця ще в першому таймі

Молодіжна збірна України з футболу вперше в своїй історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу серед гравців, не старших 20-ти років.

На трьох попередніх мундіалях у 2001-му, 2007-му і 2015 роках українці теж виходили у плей-оф, але незмінно поступалися на стадії 1/8-ї. Тепер Олександру Петракову з підопічними нарешті вдалося здолати закляття стартової стадії. Зі збірною Панами наші футболісти впоралися фактично ще в першому таймі.

Україна U20 - Панама U20 - 4:1

Голи: 1:0 - Сікан (23). 2:0 - Денис Попов (41). 3:0 - Сікан (45+1). 3:1 - Волкер-Вілліс (50). 4:1 - Булеца (83)

Україна: Лунін - Денис Попов, Валерій Бондар (к), Данило Безкоровайний - Юхим Конопля, Максим Чех, Дришлюк, Віктор Корнієнко - Георгій Цитаїшвілі (Кащук, 63), Сікан (Супряга, 67), Булеца (Денис Устименко, 85). Тренер - Олександр Петраков

Панама: Емерсон Дімас - Родольфо Родріґес, Мануель Ґамбоа, Трехос, Ґільєрмо Бенітес (Томас Родріґес, 72) - Карлос Гарві - Хесус Вест, Віктор Ґріффіт (к), Волкер-Вілліс, Валанта (Маккензі-Моралес, 64) - Брістан (Хорхе Мендес, 46). Тренер - Хуліо Делі Вальдес

Судді: Леодан Ґонсалес Кабрера - Річард Трінідад Діас Мендес, Мартін Соппі (всі - Уругвай)

Попередження: Сікан (64), Дришлюк (90) - Трехос (54)

3 червня. Тихи (Польща). Міський стадіон

Виставлений Петраковим на цей матч склад виглядав загалом звичним. Зміни торкнулися центральної осі півоборони, де не було Миколи Мусолітіна і Олексія Хахльова, а вийшли Кирило Дришлюк і Максим Чех. Також певною несподіванкою стала відсутність центрального нападника Владислава Супряги, замість якого наш тренер виставив автора єдиного голу в матчі заключного туру групового турніру проти нігерійців Данила Сікана. Мабуть, тренер щось знав, адже саме вихованець поліського футболу став героєм цієї зустрічі.

Рахунок наша команда відкрила завдяки взаємодії донецької зв'язки Конопля - Сікан: Юхим віддав на хід, а Данило влучно пробив у дальній кут - 1:0.

Другий м'яч наші футболісти забили після помилки на виході панамського воротаря Емерсона Дімаса. Скориставшись його непевністю, центральний оборонець Денис Попов записав на свій рахунок уже третій на турнірі гол. І втретє динамівець забив головою.

А перед самим свистком на перерву зв'язка Конопля - Сікан відзначилася вдруге. І що цікаво - в прохід по флангу Юхима кинув Попов. Далі Конопля прострелив, а Сікан вдало зіграв на випередження - 3:0!

Вочевидь такий підсумок першого тайму трохи розхолодив нашу команду, адже відазу після перерви панамці, які в першій половині практично не наближалися до українських воріт, один м'яч відіграли. З-під Данила Безкоровайного ворота Андрія Луніна вразив Ернесто Емануель Волкер-Вілліс.

Втім, на щастя, наші футболісти вчасно зібралися і впевнено довели гру до перемоги. Більше того, на 83-й хвилині Сергій Булеца забив панамцям вчетверте.

В 1/4 фіналу збірна України 7 червня зустрінеться з командою Колумбії, яка в 1/8 фіналу перемогла в серії післяматчевих одинадцятиметрових Нову Зеландію.

Іван Вербицький, «Главком»