Формула-1. Феттель виграв Гран Прі Бельгії та продовжує переслідувати Хемілтона
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Розсилка
Себастьян відіграв сім очок
Льюїс Хемілтон приїхав на перший етап після літньої перерви з перевагою у 24 очки в особистому заліку, вигравши дві минулі гонки, у яких Ferrari виглядала сильнішою, але поступилася перемогою британця.
Багато говорили, що ключовим фактором сезону стане доопрацювання машин. У Ferrari та Mercedes робили все можливе і привезли у Спа допрацьовані версії силових установок, але на тренуваннях у п'ятницю та суботу різниця була мінімальною.
У кваліфікації перед початком фінальної сесії пройшов дощ. У підсумку найкращий час показав Льюїс Хемілтон, Себастьян Феттель поступився йому сім десятих секунди.
Лідери чемпіонату світу починали гонку з першого ряду стартового поля. З другого несподівано стартували гонщики Racing Point Force India – змінивши власників, колишня індійська, а тепер британська команда зберегла перевагу на трасах, де важливий мінімальний лобовий опір.
Четверо гонщиків втратили позиції на старті через заміну силових установок – Боттас Хюлкенберг, Сайнс і Вандорн починали гонку з двох останніх рядів.
На старті Феттель випередив Хемілтона, очоливши гонку. Перес обігнав Окона. А Райкконен повернувся у бокси з проколом заднього правого колеса після удару від Ріккардо. У підсумку виїхав автомобіль безпеки.
На четвертому колі оголосили рестарт. Феттель зберіг лідерство. Пара лідерів їхала у високому темпі, швидко відриваючись від суперників. Феттель до шостого кола випереджав Хемілтона на 2,5 секунди.
На сьомому колі Ферстаппен випередив Окона. На восьмому Райкконен провів вимушений піт-стоп – виникли проблеми з керуванням, Після паузи фін повернувся на трасу, але на дев’ятому колі знову звернув у бокси і зійшов з дистанції, коли DRS заклинило у відкритому стані. На 10-му колі Ферстаппен випередив Переса, піднявшись на третє місце.
На 22-му колі Хемілтон змінив гуму. У Ferrari відразу відповіли піт-стопом Феттеля – і Себастьян зберіг лідерство у гонці після зміни шин.
На 23-му колі Хемілтон випередив Ферстаппена і кинувся у погоню за Феттелем - їх розділяли півтори секунди, але німець теж накрутив темп і зміг відірватися.
На 31-му колі Ріккардо за наказом інженера зупинив машину у боксах і вибув з боротьби. На 33-му Боттас випередив Окона у боротьбі за п'яте місце. На 41-му колі Валттері випередив Переса у боротьбі за четверте місце.
Отож, Себастьян Феттель виграв гонку у Спа, здобувши п'яту перемогу у сезоні та 52-у у кар'єрі. Льюїс Хемілтон фінішував другим, Макс Ферстаппен піднявся на третю сходинку подіуму.
Формально нова команда Racing Point Force India заробила очки двома машинами у першій же гонці.
Наступного тижня боротьба продовжиться у Монці, передає f1news.ru.
Формула-1
Результати Гран Прі Бельгії:
1. Себастьян Феттель (Ferrari) - 1:23:34.476
2. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG) - +11.061
3. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - +31.372
4. Валттері Боттас (Mercedes AMG) - +1:08.605
5. Серхіо Перес (Racing Point Force India) - +1:11.023
6. Естебан Окон (Racing Point Force India) - +1:19.520
7. Ромен Грожан (Haas) - +1:25.953
8. Кевін Магнуссен (Haas) - +1:27.639
9. П’єр Гаслі (Toro Rosso) - +1:45.892
10. Маркус Ерікссон (Sauber) - +1 коло
11. Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport) - +1 коло
12. Сергій Сироткін (Williams) - +1 коло
13. Ленс Стролл (Williams) - +1 коло
14. Брендон Гартлі (Toro Rosso) - +1 коло
15. Стоффель Вандорн (McLaren) - +1 коло
Зійшли:
Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) – DNF (29-те коло)
Кімі Райкконен (Ferrari) – DNF (9-те коло)
Шарль Леклер (Sauber) – DNF (1-ше коло)
Фернандо Алонсо (McLaren) – DNF (1-ше коло)
Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) – DNF (1-ше коло)
Особистий залік пілотів:
1. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG) – 231
2. Себастьян Феттель (Ferrari) – 214
3. Кімі Райкконен (Ferrari) – 146
4. Валттері Боттас (Mercedes AMG) – 144
5. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 120
6. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) – 118
7. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) – 52
8. Кевін Магнуссен (Haas) – 49
9. Фернандо Алонсо (McLaren) – 44
10. Серхіо Перес (Racing Point Force India) – 40
11. Естебан Окон (Racing Point Force India) – 37
12. Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport) – 30
13. П’єр Гаслі (Toro Rosso) – 28
14. Ромен Грожан (Haas) – 27
15. Шарль Леклер (Sauber) – 13
16. Стоффель Вандорн (McLaren) – 8
17. Маркус Ерікссон (Sauber) – 6
18. Ленс Стролл (Williams) – 4
19. Брендон Гартлі (Toro Rosso) – 2
Кубок конструкторів:
1. Mercedes AMG Petronas Motorsport – 375
2. Scuderia Ferrari – 360
3. Aston Martin Red Bull Racing – 238
4. Renault Sport Formula 1 Team – 82
5. Haas F1 Team – 76
6. McLaren F1 Team – 52
7. Red Bull Toro Rosso Honda – 30
8. Alfa Romeo Sauber F1 Team – 19
8. Racing Point Force India – 18
10. Williams Martini Racing – 4