Формула-1. Феттель виграв Гран Прі Бельгії та продовжує переслідувати Хемілтона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Себастьян відіграв сім очок

Льюїс Хемілтон приїхав на перший етап після літньої перерви з перевагою у 24 очки в особистому заліку, вигравши дві минулі гонки, у яких Ferrari виглядала сильнішою, але поступилася перемогою британця.

Багато говорили, що ключовим фактором сезону стане доопрацювання машин. У Ferrari та Mercedes робили все можливе і привезли у Спа допрацьовані версії силових установок, але на тренуваннях у п'ятницю та суботу різниця була мінімальною.

У кваліфікації перед початком фінальної сесії пройшов дощ. У підсумку найкращий час показав Льюїс Хемілтон, Себастьян Феттель поступився йому сім десятих секунди.

Лідери чемпіонату світу починали гонку з першого ряду стартового поля. З другого несподівано стартували гонщики Racing Point Force India – змінивши власників, колишня індійська, а тепер британська команда зберегла перевагу на трасах, де важливий мінімальний лобовий опір.

Четверо гонщиків втратили позиції на старті через заміну силових установок – Боттас Хюлкенберг, Сайнс і Вандорн починали гонку з двох останніх рядів.

На старті Феттель випередив Хемілтона, очоливши гонку. Перес обігнав Окона. А Райкконен повернувся у бокси з проколом заднього правого колеса після удару від Ріккардо. У підсумку виїхав автомобіль безпеки.

На четвертому колі оголосили рестарт. Феттель зберіг лідерство. Пара лідерів їхала у високому темпі, швидко відриваючись від суперників. Феттель до шостого кола випереджав Хемілтона на 2,5 секунди.

На сьомому колі Ферстаппен випередив Окона. На восьмому Райкконен провів вимушений піт-стоп – виникли проблеми з керуванням, Після паузи фін повернувся на трасу, але на дев’ятому колі знову звернув у бокси і зійшов з дистанції, коли DRS заклинило у відкритому стані. На 10-му колі Ферстаппен випередив Переса, піднявшись на третє місце.

На 22-му колі Хемілтон змінив гуму. У Ferrari відразу відповіли піт-стопом Феттеля – і Себастьян зберіг лідерство у гонці після зміни шин.

На 23-му колі Хемілтон випередив Ферстаппена і кинувся у погоню за Феттелем - їх розділяли півтори секунди, але німець теж накрутив темп і зміг відірватися.

На 31-му колі Ріккардо за наказом інженера зупинив машину у боксах і вибув з боротьби. На 33-му Боттас випередив Окона у боротьбі за п'яте місце. На 41-му колі Валттері випередив Переса у боротьбі за четверте місце.

Отож, Себастьян Феттель виграв гонку у Спа, здобувши п'яту перемогу у сезоні та 52-у у кар'єрі. Льюїс Хемілтон фінішував другим, Макс Ферстаппен піднявся на третю сходинку подіуму.

Формально нова команда Racing Point Force India заробила очки двома машинами у першій же гонці.

Наступного тижня боротьба продовжиться у Монці, передає f1news.ru.

Формула-1

Результати Гран Прі Бельгії:

1. Себастьян Феттель (Ferrari) - 1:23:34.476

2. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG) - +11.061

3. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - +31.372

4. Валттері Боттас (Mercedes AMG) - +1:08.605

5. Серхіо Перес (Racing Point Force India) - +1:11.023

6. Естебан Окон (Racing Point Force India) - +1:19.520

7. Ромен Грожан (Haas) - +1:25.953

8. Кевін Магнуссен (Haas) - +1:27.639

9. П’єр Гаслі (Toro Rosso) - +1:45.892

10. Маркус Ерікссон (Sauber) - +1 коло

11. Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport) - +1 коло

12. Сергій Сироткін (Williams) - +1 коло

13. Ленс Стролл (Williams) - +1 коло

14. Брендон Гартлі (Toro Rosso) - +1 коло

15. Стоффель Вандорн (McLaren) - +1 коло

Зійшли:

Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) – DNF (29-те коло)

Кімі Райкконен (Ferrari) – DNF (9-те коло)

Шарль Леклер (Sauber) – DNF (1-ше коло)

Фернандо Алонсо (McLaren) – DNF (1-ше коло)

Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) – DNF (1-ше коло)

Особистий залік пілотів:

1. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG) – 231

2. Себастьян Феттель (Ferrari) – 214

3. Кімі Райкконен (Ferrari) – 146

4. Валттері Боттас (Mercedes AMG) – 144

5. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 120

6. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) – 118

7. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) – 52

8. Кевін Магнуссен (Haas) – 49

9. Фернандо Алонсо (McLaren) – 44

10. Серхіо Перес (Racing Point Force India) – 40

11. Естебан Окон (Racing Point Force India) – 37

12. Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport) – 30

13. П’єр Гаслі (Toro Rosso) – 28

14. Ромен Грожан (Haas) – 27

15. Шарль Леклер (Sauber) – 13

16. Стоффель Вандорн (McLaren) – 8

17. Маркус Ерікссон (Sauber) – 6

18. Ленс Стролл (Williams) – 4

19. Брендон Гартлі (Toro Rosso) – 2

Кубок конструкторів:

1. Mercedes AMG Petronas Motorsport – 375

2. Scuderia Ferrari – 360

3. Aston Martin Red Bull Racing – 238

4. Renault Sport Formula 1 Team – 82

5. Haas F1 Team – 76

6. McLaren F1 Team – 52

7. Red Bull Toro Rosso Honda – 30

8. Alfa Romeo Sauber F1 Team – 19

8. Racing Point Force India – 18

10. Williams Martini Racing – 4