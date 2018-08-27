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    Статті

    Формула-1. Феттель виграв Гран Прі Бельгії та продовжує переслідувати Хемілтона

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    Формула-1. Феттель виграв Гран Прі Бельгії та продовжує переслідувати Хемілтона

    Себастьян відіграв сім очок

    Льюїс Хемілтон приїхав на перший етап після літньої перерви з перевагою у 24 очки в особистому заліку, вигравши дві минулі гонки, у яких Ferrari виглядала сильнішою, але поступилася перемогою британця.

    Багато говорили, що ключовим фактором сезону стане доопрацювання машин. У Ferrari та Mercedes робили все можливе і привезли у Спа допрацьовані версії силових установок, але на тренуваннях у п'ятницю та суботу різниця була мінімальною.

    У кваліфікації перед початком фінальної сесії пройшов дощ. У підсумку найкращий час показав Льюїс Хемілтон, Себастьян Феттель поступився йому сім десятих секунди.

    Лідери чемпіонату світу починали гонку з першого ряду стартового поля. З другого несподівано стартували гонщики Racing Point Force India – змінивши власників, колишня індійська, а тепер британська команда зберегла перевагу на трасах, де важливий мінімальний лобовий опір.

    Четверо гонщиків втратили позиції на старті через заміну силових установок – Боттас Хюлкенберг, Сайнс і Вандорн починали гонку з двох останніх рядів.

    На старті Феттель випередив Хемілтона, очоливши гонку. Перес обігнав Окона. А Райкконен повернувся у бокси з проколом заднього правого колеса після удару від Ріккардо. У підсумку виїхав автомобіль безпеки.

    На четвертому колі оголосили рестарт. Феттель зберіг лідерство. Пара лідерів їхала у високому темпі, швидко відриваючись від суперників. Феттель до шостого кола випереджав Хемілтона на 2,5 секунди.

    На сьомому колі Ферстаппен випередив Окона. На восьмому Райкконен провів вимушений піт-стоп – виникли проблеми з керуванням, Після паузи фін повернувся на трасу, але на дев’ятому колі знову звернув у бокси і зійшов з дистанції, коли DRS заклинило у відкритому стані. На 10-му колі Ферстаппен випередив Переса, піднявшись на третє місце.

    На 22-му колі Хемілтон змінив гуму. У Ferrari відразу відповіли піт-стопом Феттеля – і Себастьян зберіг лідерство у гонці після зміни шин.

    На 23-му колі Хемілтон випередив Ферстаппена і кинувся у погоню за Феттелем - їх розділяли півтори секунди, але німець теж накрутив темп і зміг відірватися.

    На 31-му колі Ріккардо за наказом інженера зупинив машину у боксах і вибув з боротьби. На 33-му Боттас випередив Окона у боротьбі за п'яте місце. На 41-му колі Валттері випередив Переса у боротьбі за четверте місце.

    Отож, Себастьян Феттель виграв гонку у Спа, здобувши п'яту перемогу у сезоні та 52-у у кар'єрі. Льюїс Хемілтон фінішував другим, Макс Ферстаппен піднявся на третю сходинку подіуму.

    Формально нова команда Racing Point Force India заробила очки двома машинами у першій же гонці.

    Наступного тижня боротьба продовжиться у Монці, передає f1news.ru.

    Формула-1

    Результати Гран Прі Бельгії:

    1. Себастьян Феттель (Ferrari) - 1:23:34.476
    2. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG) - +11.061
    3. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - +31.372
    4. Валттері Боттас (Mercedes AMG) - +1:08.605
    5. Серхіо Перес (Racing Point Force India) - +1:11.023
    6. Естебан Окон (Racing Point Force India) - +1:19.520
    7. Ромен Грожан (Haas) - +1:25.953
    8. Кевін Магнуссен (Haas) - +1:27.639
    9. П’єр Гаслі (Toro Rosso) - +1:45.892
    10. Маркус Ерікссон (Sauber) - +1 коло
    11. Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport) - +1 коло
    12. Сергій Сироткін (Williams) - +1 коло
    13. Ленс Стролл (Williams) - +1 коло
    14. Брендон Гартлі (Toro Rosso) - +1 коло
    15. Стоффель Вандорн (McLaren) - +1 коло

    Зійшли:

    Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) – DNF (29-те коло)
    Кімі Райкконен (Ferrari) – DNF (9-те коло)
    Шарль Леклер (Sauber) – DNF (1-ше коло)
    Фернандо Алонсо (McLaren) – DNF (1-ше коло)
    Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) – DNF (1-ше коло)

    Особистий залік пілотів:

    1. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG) – 231
    2. Себастьян Феттель (Ferrari) – 214
    3. Кімі Райкконен (Ferrari) – 146
    4. Валттері Боттас (Mercedes AMG) – 144
    5. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 120
    6. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) – 118
    7. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) – 52
    8. Кевін Магнуссен (Haas) – 49
    9. Фернандо Алонсо (McLaren) – 44
    10. Серхіо Перес (Racing Point Force India) – 40
    11. Естебан Окон (Racing Point Force India) – 37
    12. Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport) – 30
    13. П’єр Гаслі (Toro Rosso) – 28
    14. Ромен Грожан (Haas) – 27
    15. Шарль Леклер (Sauber) – 13
    16. Стоффель Вандорн (McLaren) – 8
    17. Маркус Ерікссон (Sauber) – 6
    18. Ленс Стролл (Williams) – 4
    19. Брендон Гартлі (Toro Rosso) – 2

    Кубок конструкторів:

    1. Mercedes AMG Petronas Motorsport – 375
    2. Scuderia Ferrari – 360
    3. Aston Martin Red Bull Racing – 238
    4. Renault Sport Formula 1 Team – 82
    5. Haas F1 Team – 76
    6. McLaren F1 Team – 52
    7. Red Bull Toro Rosso Honda – 30
    8. Alfa Romeo Sauber F1 Team – 19
    8. Racing Point Force India – 18
    10. Williams Martini Racing – 4

    Бельгія Автоспорт Формула-1
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