Фристайліст Абраменко: Спортсменам нашого виду спорту в Україні ніде навіть тренуватися

Олександр є одним з тих, хто може здобути для України медаль на Олімпіаді-2018 у Кореї

Однією з медальних надій України на зимових Олімпійських іграх у корейському Пхьончхані є фристайл, де успішно виступає Олександр Абраменко. На Олімпіаді у Сочі він був близький до медалі, посівши шосте місце. Пропустивши минулий сезон, український лижний акробат відновився після травми ноги та готовий виконати свій найкращий стрибок у Пхьончхані.



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Олександр Абраменко. Фото tutby.com

Олександр є одним з тих, хто може здобути для України медаль на Олімпіаді-2018 у Кореї

Однією з медальних надій України на зимових Олімпійських іграх у корейському Пхьончхані є фристайл, де успішно виступає Олександр Абраменко.

На Олімпіаді у Сочі він був близький до медалі, посівши шосте місце. Пропустивши минулий сезон, український лижний акробат відновився після травми ноги та готовий виконати свій найкращий стрибок у Пхьончхані.

Абраменко розповів про свою підготовку до Олімпіади-2018, майбутнє фристайлу у нашій країні, погоду у Кореї, а також про допінг.

Раніше він уже заявив, що має надію на здобуття олімпійської медалі.

Про функціональну форму та перші виступи у сезоні

«Фізична форма у мене хороша, завжди за нею стежимо. Першим етапом Кубку світу я незадоволений. А на другому етапі хоч місце і восьме, але я своїм стрибком задоволений, тому що я його виконав досить добре. Але так як форматом змагань було передбачено тільки один стрибок, а фіналу не було, то по першому стрибку був сформований уже особистий залік. У підсумку вийшло тільки восьме місце. 120 балів – це досить висока оцінка, але на той день було всього лише восьме місце», - розповів він.

Про відновлення після травми

«Звичайно, відновлюватися було важко. Та і зараз уже, в принципі, нездорове коліно. У повсякденному житті воно не турбує, а для занять спортом воно турбує постійно, з цим потрібно змиритися і терпіти. Ясна річ, що вид спорту у нас екстремальний. Але я-то знав, коли вибирав, чого очікувати. Тому я міркую так, що можна і по вулиці йти, спіткнутися і зламати собі щось. Але ми ж спортсмени високого рівня, тому ми про це не думаємо», - пояснив спортсмен.

Про те, як потрапив у фристайл

«Мені пощастило, що у моєму місті, у Миколаєві, свого часу був літній трамплін для підготовки фристайлістів. Якби його не було, я б ніколи в житті не дізнався, що таке фристайл. І просто одного разу у школу прийшов тренер з фристайлу та запросив позайматися, спробувати. Тут навіть визначатися не потрібно було. Була тільки акробатика, і все. На той момент взагалі нічого не було, крім акробатики», - розповів Абраменко.

«Акробатика, слоупстайл, скі-крос – це абсолютно різні напрямки. У нас більше класичні стрибки, правильне виконання, обертання. А у хафпайпу, у слоупстайлу зовсім інші обертання. Тобто неможливо виконувати і ті стрибки, і ті. Тут зовсім різна техніка, тому я просто не зміг би. А потрібно або тим займатися, або цим», - додав він.

Фото EPA/UPG

Про погоду у Кореї та шанси на медаль у Пхьончхані

«Я у Кореї не виступав, був там проїздом і стежив за змаганнями. Там справді погані погодні умови для нашого виду спорту, тому що дме досить сильний вітер, і він неоднорідний. Тобто, він дме у різні боки, і під нього дуже важко підлаштуватися. Помінятися може все що завгодно. Якщо буде сильно погана погода, яка просто не дозволить виконувати складні стрибки, то просто перейдемо на більш легкі», - продовжив українець.

«Як взагалі місцевість? В принципі, не дуже, ми вже звикли до того, що вдома тренуватися ніде. Тому постійно проводимо за кордоном час. Ми вже звикли до цього», - додав він.

«До Олімпіади, в принципі, я готовий. Але у нас такий вид спорту, що всі спортсмени гідні, і вони всі претендують на медалі. Багато що залежить від, можна сказати, і везіння. Нам би впоратися з погодою, потрапити у свою швидкість, тому, якщо все складеться добре, і я виконаю всі свої стрибки досить добре, то претендувати на медаль цілком можливо», - зауважив Абраменко.

«У нас всього два спортсмена на Олімпіаду поїдуть: я й Ольга Полюк. Я думаю, що там теж все буде залежати від удачі, як все складеться у той момент. Тому що, у зв'язку з погодними умовами, з мінливою погодою, знову потрібно покладатися на удачу. Що у потрібний момент все складеться правильно, добре, і вийде виконати хороший стрибок», - підсумував спортсмен.

Про майбутнє фристайлу в Україні

«Жодних робіт в Україні зі спорудження комплексів для фристайлу не ведеться. Якщо тільки на рівні розмов, то якісь теми піднімаються, що це потрібно. Але поки це все на рівні розмов. Підтримка з боку держави істотна. Ми нічого не потребуємо. І їздимо на ті збори, які заплановані. Фінансування з боку міністерства йде в повному обсязі», - зазначив Абраменко.

«Який сенс залучати когось популяризувати фристайл, якщо спортсменам ніде навіть тренуватися? Тобто немає сенсу кликати молодих хлопців займатися спортом, тому що у нас фінансування йде з боку держави тільки тоді, коли ти вже претендуєш на якийсь результат. Початківцям просто ніде тренуватися, а виїжджати за кордон – це великі гроші, які деякі просто не можуть собі дозволити. Якби у нас були бази у країні, на яких можна було б тренуватися, то тоді можна було б і говорити про розвиток і залучення. Про популяризацію спорту. А так про це і нічого говорити. Якщо ніде тренуватися, то ні про які результати не може бути й мови», - додав він.

Про те, чи допомагає допінг у фристайлі, а також про російських спортсменів

«Я не знаю, як в інших видах спорту, але в акробатиці приймати допінг – це просто безглуздо. Тому що він ні на що не впливає, і ніяк тобі не допоможе. Нам не потрібна жодна витривалість, хіба що психологічна. Але я не думаю, що для цього придумали якийсь допінг, і чимось можливо допомогти акробату», - поділився своєю думкою спортсмен.

«Те, що росіяни поїдуть на Олімпіаду під нейтральним прапором – це теж нічого не означає, тому що приїдуть ті ж спортсмени, і будуть виступати ті ж люди. Нічого не зміниться, вони так само будуть боротися за медалі», - підсумував Абраменко.

За матеріалами «Апострофу»