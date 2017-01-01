Лідер збірної України з фристайлу визнав, що має надію на здобуття олімпійської медалі

Олександр Абраменко відверто оцінив свої шанси на Олімпіаді-2018

Лідер збірної України з фристайлу Олександр Абраменко відверто оцінив свої олімпійські шанси. На Олімпіаді-2018 змагатиметься 25 фристайлістів, розповів Олександр Абраменко газеті «Експрес». «Можу з упевненістю сказати, що всі 25 хлопців мають всі підстави мріяти про олімпійський п’єдестал. У нашому спорті немає фаворитів.



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Олександр Абраменко

Олександр Абраменко відверто оцінив свої шанси на Олімпіаді-2018

Лідер збірної України з фристайлу Олександр Абраменко відверто оцінив свої олімпійські шанси.

На Олімпіаді-2018 змагатиметься 25 фристайлістів, розповів Олександр Абраменко газеті «Експрес».

«Можу з упевненістю сказати, що всі 25 хлопців мають всі підстави мріяти про олімпійський п’єдестал. У нашому спорті немає фаворитів. Усі навчилися добре стрибати», - сказав він.

«А на Олімпіаді переможе той, хто впорається із хвилюваннями, і кому усміхнеться фортуна. Я радий, що також належу до когорти претендентів на успіх. Все-таки аж рік зовсім не тренувався, бо зазнав важкої травми», - додав Абраменко.

За його словами, якось він виконував стрибок із приземленням на воду, і після невдалого приземлення порвав хрестоподібні зв’язки, меніск і бокову зв’язку.

«На щастя, мені вдалося побороти травму», - повідомив він.

За словами керівника зимових видів спорту українського міністерства Даніля Амирханова, лише Абраменко та біатлоністи мають шанси зійти на олімпійський п’єдестал у Південній Кореї.

Стало відомо, скільки Україна виділить грошей на підготовку спортсменів до Олімпіади-2018.