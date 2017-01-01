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    Лідер збірної України з фристайлу визнав, що має надію на здобуття олімпійської медалі

    Олександр Абраменко відверто оцінив свої шанси на Олімпіаді-2018
    Лідер збірної України з фристайлу Олександр Абраменко відверто оцінив свої олімпійські шанси. На Олімпіаді-2018 змагатиметься 25 фристайлістів, розповів Олександр Абраменко газеті «Експрес». «Можу з упевненістю сказати, що всі 25 хлопців мають всі підстави мріяти про олімпійський п’єдестал. У нашому спорті немає фаворитів.
    • Вчора, 20:44
    • Розсилка
    Олександр Абраменко
    Олександр Абраменко

    Олександр Абраменко відверто оцінив свої шанси на Олімпіаді-2018

    Лідер збірної України з фристайлу Олександр Абраменко відверто оцінив свої олімпійські шанси.

    На Олімпіаді-2018 змагатиметься 25 фристайлістів, розповів Олександр Абраменко газеті «Експрес».

    «Можу з упевненістю сказати, що всі 25 хлопців мають всі підстави мріяти про олімпійський п’єдестал. У нашому спорті немає фаворитів. Усі навчилися добре стрибати», - сказав він.

    «А на Олімпіаді переможе той, хто впорається із хвилюваннями, і кому усміхнеться фортуна. Я радий, що також належу до когорти претендентів на успіх. Все-таки аж рік зовсім не тренувався, бо зазнав важкої травми», - додав Абраменко.

    За його словами, якось він виконував стрибок із приземленням на воду, і після невдалого приземлення порвав хрестоподібні зв’язки, меніск і бокову зв’язку.

    «На щастя, мені вдалося побороти травму», - повідомив він.

    За словами керівника зимових видів спорту українського міністерства Даніля Амирханова, лише Абраменко та біатлоністи мають шанси зійти на олімпійський п’єдестал у Південній Кореї.

    Стало відомо, скільки Україна виділить грошей на підготовку спортсменів до Олімпіади-2018.

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