Лідер збірної України з фристайлу визнав, що має надію на здобуття олімпійської медалі
- Вчора, 20:44
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Олександр Абраменко відверто оцінив свої шанси на Олімпіаді-2018
Лідер збірної України з фристайлу Олександр Абраменко відверто оцінив свої олімпійські шанси.
На Олімпіаді-2018 змагатиметься 25 фристайлістів, розповів Олександр Абраменко газеті «Експрес».
«Можу з упевненістю сказати, що всі 25 хлопців мають всі підстави мріяти про олімпійський п’єдестал. У нашому спорті немає фаворитів. Усі навчилися добре стрибати», - сказав він.
«А на Олімпіаді переможе той, хто впорається із хвилюваннями, і кому усміхнеться фортуна. Я радий, що також належу до когорти претендентів на успіх. Все-таки аж рік зовсім не тренувався, бо зазнав важкої травми», - додав Абраменко.
За його словами, якось він виконував стрибок із приземленням на воду, і після невдалого приземлення порвав хрестоподібні зв’язки, меніск і бокову зв’язку.
«На щастя, мені вдалося побороти травму», - повідомив він.
За словами керівника зимових видів спорту українського міністерства Даніля Амирханова, лише Абраменко та біатлоністи мають шанси зійти на олімпійський п’єдестал у Південній Кореї.
Стало відомо, скільки Україна виділить грошей на підготовку спортсменів до Олімпіади-2018.