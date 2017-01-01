Український фристайлист Абраменко здобув друге золото Кубка Європи
- Сьогодні, 22:44
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Абраменко залишив позаду кращого новачка минулого року
Український фристайлист Олександр Абраменко завоював друге золото на етапі Кубка Європи в Руці (Фінляндія).
Напередодні Абраменко з результатом 233,10 бала став першим в дисципліні лижна акробатика.
Сьогодні українець в тій же дисципліні знову був кращим, але на цей раз набрав на 2,5 пункти менше.
Абраменко залишив позаду кращого новачка минулого року Льюїса Ірвінга і росіянина Іллю Бурова.
Перший етап Кубка світу 2017-2018 з фрістайлу відбудеться 16 грудня в Китаї.
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Джерело: sportarena.com