Український фристайлист Абраменко здобув друге золото Кубка Європи

Абраменко залишив позаду кращого новачка минулого року

Український фристайлист Олександр Абраменко завоював друге золото на етапі Кубка Європи в Руці (Фінляндія). Напередодні Абраменко з результатом 233,10 бала став першим в дисципліні лижна акробатика. Сьогодні українець в тій же дисципліні знову був кращим, але на цей раз набрав на 2,5 пункти менше. Абраменко залишив позаду кращого новачка



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Абраменко залишив позаду кращого новачка минулого року

Український фристайлист Олександр Абраменко завоював друге золото на етапі Кубка Європи в Руці (Фінляндія).

Напередодні Абраменко з результатом 233,10 бала став першим в дисципліні лижна акробатика.

Сьогодні українець в тій же дисципліні знову був кращим, але на цей раз набрав на 2,5 пункти менше.

Абраменко залишив позаду кращого новачка минулого року Льюїса Ірвінга і росіянина Іллю Бурова.

Перший етап Кубка світу 2017-2018 з фрістайлу відбудеться 16 грудня в Китаї.

Підсумкові результати:

Джерело: sportarena.com