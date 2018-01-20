Українець Абраменко вперше за два роки потрапив на п'єдестал Кубка світу

Олександр фактично гарантував собі путівку на Олімпіаду

Український акробат Олександр Абраменко вперше за майже два роки піднявся на подіум на етапі Кубка світу, фінішувавши другим у Лейк Плесіді, і тим самим фактично гарантував собі путівку на Олімпіаду. Американські етапи Кубка світу були вирішальними для українського акробата - для успішної кваліфікації на Олімпіаду йому треба було показувати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Абраменко. Фото: sputnik.by

Олександр фактично гарантував собі путівку на Олімпіаду

Український акробат Олександр Абраменко вперше за майже два роки піднявся на подіум на етапі Кубка світу, фінішувавши другим у Лейк Плесіді, і тим самим фактично гарантував собі путівку на Олімпіаду.

Американські етапи Кубка світу були вирішальними для українського акробата - для успішної кваліфікації на Олімпіаду йому треба було показувати максимальні результати, щоб не звертати увагу на суперників.

На попередньому етапі Кубка світу Абраменко фінішував сьомим, що дозволило йому «заскочити» на одне з останніх місць в попередньому списку тих, хто кваліфікувався на Ігри.

На етапі в Лейк Плесіді Олександр і зовсім зняв всі питання. У кваліфікації він показав кращий результат, без проблем відібравшись в фінал. У фіналі він стрибнув з третім результатом, відібравшись в суперфінал, ну а там поступився тільки китайцю Цзя Цзуньяну. Таким чином Абраменко посів друге місце, набравши в суперфіналі 123.45 очок.

Цей подіум став для нього першим з лютого 2016 року, коли він зайняв друге місце на етапі в Дір-Веллі. Всього ж для Абраменка це восьмий подіум на етапах Кубка світу - і третя срібна медаль.

Друге місце принесло українцеві 80 рейтингових очок, що більше, ніж у нього було до старту в Лейк Плесіді. Тепер в активі Абраменка 158 очок і впевнена позиція в боротьбі за олімпійську ліцензію.

Виступала в Лейк Плесіді також українка Ольга Полюк, але вона зайняла в кваліфікації 16-е місце і не зуміла пройти у фінальну частину змагань. Проте, олімпійська ліцензія від Полюк нікуди не дінеться - вона давно створила собі необхідну фору для успішного відбору.

Джерело: sportarena.com