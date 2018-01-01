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    Український фристайліст Абраменко посів сьоме місце в Дір-Веллі і наблизився до олімпійської ліцензії

    В активі Олександра 78 рейтингових очок
    Український фрийстайліст Олександр Абраменко завоював важливе сьоме місце на етапі Кубка світу в американському Дір-Веллі, тим самим зробивши важливий крок до завоювання олімпійської ліцензії. Абраменко показав третій результат в кваліфікації, але не зумів пробитися у вирішальний фінал, показавши сьомий результат (шестеро проходили далі) в першому
    • Сьогодні, 15:26
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    Олександр Абраменко. Фото: iSport.ua
    Олександр Абраменко. Фото: iSport.ua

    В активі Олександра 78 рейтингових очок

    Український фрийстайліст Олександр Абраменко завоював важливе сьоме місце на етапі Кубка світу в американському Дір-Веллі, тим самим зробивши важливий крок до завоювання олімпійської ліцензії.

    Абраменко показав третій результат в кваліфікації, але не зумів пробитися у вирішальний фінал, показавши сьомий результат (шестеро проходили далі) в першому фіналі.

    Цей результат приніс українцеві 36 очок - і дозволив йому увірватися в попереднє число учасників Олімпіади. Про це повідомляє SportArena.

    Тепер в активі Олександра 78 рейтингових очок і він займає 28-е місце в світовому рейтингу. По суті, це передостаннє вакантне місце для успішної кваліфікації на Олімпіаду.

    Однак відрив від найближчого переслідувача мінімальний, тому для Олександра все вирішиться на етапі Кубка світу в Лейк Плесіді, який відбудеться на наступних вихідних.

    Успішно виступила також акробатка Ольга Полюк - вона була восьмою в кваліфікації і дев'ятою в першому фіналі. Цей результат не дозволив українці вийти у вирішальний фінал, проте приніс їй 29 рейтингових очок. Тепер, за один етап до закінчення кваліфікації, Ольга знаходиться на 16-му місці в світовому рейтингу, і вже нічого не загрожує її кваліфікації на Олімпіаду.

    Олімпійські Ігри українці
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