Меморіал Баннікова. Юнацька збірна України перемогла грузинів і зіграє у фіналі



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Фото: ФФУ

Вирішальна гра відбудеться 19 серпня

У Києві відбувся матч третього туру меморіалу Баннікова, в якому юнацька збірна України зустрілася зі збірною Грузії.

Міжнародний меморіал Віктора Баннікова, який проходить в Україні на полях Києва, Щасливого, Борисполя та Обухіва, вийшов на фінішну пряму. 18 серпня відбулися матчі третього, заключного туру групового турніру.

Збірна України U-17 зустрічалася в останньому матчі в групі проти команди Грузії.

Минулорічний переможець турніру став головним конкурентом синьо-жовтих у квартеті, обігравши збірну Литви та зігравши внічию з командою Словаччини.

Тому матч між цими збірними став своєрідним фіналом, адже переможець отримував шанс поборотися за головний приз турніру.

Як і в матчі з литовцями, Володимир Єзерський надав своїм підопічним завдання заволодіти ініціативою з перших хвилин та за рахунок пресингу змусити грузинів помилятися біля свого штрафного майданчика.

У підсумку обрана тактика спрацювала, і вже на п’ятій хвилині господарі відкрили рахунок. Після атаки правим флангом і прострілу до карного майданчика грузинів першим на м’ячі опинився Віктор Блізніченко. На жаль, герой першого тайму на 25-й хвилині був вимушений залишити поле через травму.

Не зважаючи на мінімальний рахунок, у цілому українці впевнено виглядали на полі і не давали грузинам можливості турбувати Руслана Нещерета. Більше того, в середині другого тайму господарі забили другий м'яч після того, як Георгій Судаков реалізував пенальті. Цей гол став для нього другим на турнірі.

Інтрига повернулася майже одразу. Вже за хвилину суддя знову вказав на центр поля. Максим Шевченко жорстко у власному майданчику обійшовся з суперником, і Георгій Абуашвілі реалізував пенальті.

Втім, підопічні Володимира Єзерського додали у швидкості, і за дев`ять хвилин до фінального свистка Рязанцев, який за кілька хвилин до цього вийшов на заміну, забив третій м'яч, поставши крапку в матчі.

3:1 — і збірна України після трьох перемог впевнено посіла перше місце в групі й вийшла до фіналу, в якому зустрінеться зі збірною Туреччини.

Вирішальна гра відбудеться 19 серпня на стадіоні ім. Віктора Баннікова. Початок — о 17.00.

Меморіал Баннікова

3 тур

Україна (U-17) — Грузія (U-17) 3:1 (1:0)

Голи: Блізніченко (5), Судаков (65, з пенальті), Рязанцев (78) — Абуашвілі (66, з пенальті).

Україна: Нещерет, Егбуджуо, Забарний, Вівчаренко, Судаков (Емере, 71), Соловйов (Глушач, 71), Блізніченко (Шевченко, 25), Гончарук (Рязанцев, 71), Скорко (Авдєєв, 71), Кобак (Ісадченко, 59), Железняк (Бражко, 59).

Грузія: Харшиладзе, Кварацхелія, Чинчараулі, Хвадагіані, Мирзикашвілі, Морчіладзе (Хурцилава, 54), Бендіанішвілі, Коніашвілі (Капанадзе, 41), Огбаїдзе (Девдаріані, 60), Торонжадзе (Жинжолава, 60), Абуашвілі.

Попереджені: Торонжадзе (51), Капанадзе (79)

За матеріалами ffu.ua