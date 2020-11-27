Показовий виступ Дерюгіної й перші сльози. У Києві стартувало Євро з художньої гімнастики (фото)

Українські гімнастки відразу проявили чемпіонські амбіції

26 листопада у київському Палаці спорту стартував 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Звісно, без глядачів і в умовах виключних санітарних заходів. Усі учасниці змагань, тренери, судді, офіційні особи й представники ЗМІ перед акредитацією були зобов’язані здати тести на коронавірус. Масковий режим є обов’язковим не лише у змагальному залі, а на території Палацу спорту загалом.

Особливі умови позначилися зокрема й на урочистій церемонії відкриття, яка обійшлася без звичного параду учасниць і при мінімальному скупченні людей. Невеличкий виняток був зроблений хіба для амбасадорок чемпіонату, легендарних гімнасток різних років. Поряд із українськими примами різних поколінь на поміст вийшла зокрема триразова чемпіонка Європи початку 90-х років минулого сторіччя Марія Петрова з Болгарії. А граційний вихід із м’ячем чемпіонки світу-1979 Ірини Дерюгіної взагалі став однією з родзинок дійства.

Оригінально організатори представили 23 країни-учасниці чемпіонату. Кожна держава була презентована на великому екрані з допомогою створення кавового малюнка зі зображенням однієї з пам’яток архітектури європейських столиць.

Так вийшло, що слова осіб, які мали б бути найпомітнішими на відкритті, ретранслювали з папірців наближені до них особи. Приміром, вітальне слово від президента України Володимира Зеленського зачитував міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт, звернення від мера Києва Віталія Кличка з інтонацією декламувала керівниця Департаменту спорту Київської міської державної адміністрації Юлія Хан, а привітання очільника Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки озвучила членкиня виконкому НОК Ніна Уманець.

«Пандемія зупинила спорт у всьому світі, але Україну і український спорт не зупинити. Ми пообіцяли керівництву міжнародної спортивної гімнастики і проведемо чемпіонат Європи на найвищому рівні», - пообіцяв від свого імені Вадим Гутцайт.

А потім слово взяв власне президент Європейської гімнастики Фарид Ґаїбов. 41-річний азербайджанець приємно здивував, що почав свою промову українською, а після того перейшов на англійську. Та й взагалі, якби не співачка Мішель Андраде, яка виконувала гімн чемпіонату авторства Олексія «Потапа» Потапенка, то сталося б диво – впродовж майже годинної церемонії російська мова не пролунала б жодного разу. Всі спікери та ведучі використовували лише українську та англійську й лише Мішель, звертаючись радше до телеглядачів, говорила на «общєпонятном».

До слова, росіянки на цьому чемпіонаті участі не братимуть. Офіційним мотивом пропуску турніру є проведення внутрішнього чемпіонату, який відбуватиметься із політичних мотивів в окупованому Криму. Таким чином, вперше за останніх 23 роки чемпіонка континенту в абсолютній першості точно не буде росіянкою. В останнє представниця іншої національності на вершині європейського п’єдесталу у найпрестижнішому виді програми була в 1997 році, коли у грецьких Патрах перемогла українка Олена Вітриченко. Котра, до слова, 25 листопада відсвяткувала День народження.

Змагальна програма першого дня чемпіонату Європи складалася з трьох кваліфікаційних виступів юніорок і кваліфікації сеньорок у групових вправах з п’ятьма м’ячами.

Українські юніорки потішили. У вправах зі скакалкою найкращою була наша Каріна Сидорак, яка отримала за свій виступ 21,500 бала. На другому місці в кваліфікації була болгарка Діна Аґішева (21,350), третьою – ще одна представниця Болгарії Ева Брезалієва (21,100). Сьоме місце посіла ще одна українка Меланія Тур (19,700), але в фінальній вісімці вона не виступатиме, оскільки представництво країни в боротьбі за медалі може обмежуватися лише однією учасницею.

У вправах з м’ячем серед юніорок найкращою стала Дарія Атаманов з Ізраїлю – 22,650. Українки Поліна Каріка (22,650) і та ж Меланія Тур (22,450) стали другою і третьою. Відповідно Меланії не пощастило потрапити у фінал і тут.

А ось після першого виступу у групових вправах з п’ятьма м’ячами українки не змогли втримати сліз. Втрата предмета під час виконання програми обійшлася господаркам надто дорого. З сумою балів 32,000 наші дівчата після першого виступу знаходяться на четвертому місці, пропустивши вперед азербайджанок (34,600), ізраїльтянок (34,100) та естонок (32,000). Не дивно, що перед виходом до журналістів українки розчулилися і під час спілкування стримували емоції з великими зусиллями.

«Звичайно, ми засмучені, - каже одна з найдосвідченіших у складі нашої команди Валерія Юзьв’як. – Втрата предмета – це завжди прикро. Не знаю, чому так вийшло. Ми відчували дефіцит змагальної практики. І хоча в тренувальному залі провели величезну роботу, перед виходом на поміст сьогодні сильно хвилювалися. Той факт, що виступаємо вдома, накладає додаткову відповідальність. Шкода, звісно, що в залі практично немає глядачів. Але ми відчуваємо підтримку. Люди пишуть нам у соцмережі, вболівають».

Сьогодні, 27 листопада, програма чемпіонату Європи стартує з кваліфікаційних змагань юніорок у групових вправах з булавами і стрічкою. Початок – о 13:55.

Зауважимо, що трансляція чемпіонату Європи в Києві здійснюється на платформі All.tv. Завершиться Євро-2020 у Києві у неділю, 29 листопада.

Іван Вербицький, «Главком»,

Марія Музиченко (фото)



