Олег Верняєв закрутив роман з примою Школи Дерюгіних (фото)



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Олег Верняєв є одним із найзавидніших кавалерів України Світлина - Instagram Олега Верняєва

Спортивний гімнаст має стосунки з зірковою художницею

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв зустрічається з найкращою українською майстринею художньої гімнастики сьогодення, примою Школи Дерюгіних 17-річною гімнасткою Владою Нікольченко.

Нагадаємо, що окрім олімпійських золота і срібла Верняєв є чемпіоном світу 2014 року у вправах на брусах, шестиразовим чемпіоном Європи, дворазовим чемпіоном Європейських ігор.

Влада Нікольченко – лідер збірної України з художньої гімнастики. На своєму першому в кар'єрі чемпіонаті світу в Софії фінішувала четвертою в багатоборстві. Також Влада є переможницею Фіналу Гран-прі 2018 і дворазовою володаркою Кубка світу у вправі з булавами, призеркою чемпіонату Європи та Європейських ігор.

«Влада набагато сильніша за суперниць із Росії. Так, у неї є моменти, про які я не буду говорити, але над якими ми працюємо. Нікольченко бракує стабільності, але впевненості в собі – там із головою. Влада надзвичайно сильна. Сьогодні в світі крутіше за неї немає», - сказала про свою підопічну в недавньому інтерв’ю «Главкому» наставниця збірної України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна.

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