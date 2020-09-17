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    Олег Верняєв закрутив роман з примою Школи Дерюгіних (фото)

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    Олег Верняєв є одним із найзавидніших кавалерів України - Олег Верняєв закрутив роман з примою Школи Дерюгіних (фото)
    Олег Верняєв є одним із найзавидніших кавалерів України
    Світлина - Instagram Олега Верняєва

    Спортивний гімнаст має стосунки з зірковою художницею

    Олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв зустрічається з найкращою українською майстринею художньої гімнастики сьогодення, примою Школи Дерюгіних 17-річною гімнасткою Владою Нікольченко.

    Нагадаємо, що окрім олімпійських золота і срібла Верняєв є чемпіоном світу 2014 року у вправах на брусах, шестиразовим чемпіоном Європи, дворазовим чемпіоном Європейських ігор.

    Влада Нікольченко – лідер збірної України з художньої гімнастики. На своєму першому в кар'єрі чемпіонаті світу в Софії фінішувала четвертою в багатоборстві. Також Влада є переможницею Фіналу Гран-прі 2018 і дворазовою володаркою Кубка світу у вправі з булавами, призеркою чемпіонату Європи та Європейських ігор.

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    Олег Верняєв закрутив роман з примою Школи Дерюгіних (фото)
    Олег Верняєв закрутив роман з примою Школи Дерюгіних (фото)
    Олег Верняєв закрутив роман з примою Школи Дерюгіних (фото)
    Олег Верняєв закрутив роман з примою Школи Дерюгіних (фото)
    Олег Верняєв закрутив роман з примою Школи Дерюгіних (фото)
    Світлина - Instagram Влади Нікольченко

    «Влада набагато сильніша за суперниць із Росії. Так, у неї є моменти, про які я не буду говорити, але над якими ми працюємо. Нікольченко бракує стабільності, але впевненості в собі – там із головою. Влада надзвичайно сильна. Сьогодні в світі крутіше за неї немає», - сказала про свою підопічну в недавньому інтерв’ю «Главкому» наставниця збірної України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна.

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    Олег Верняєв спортивна гімнастика художня гімнастика Влада Нікольченко
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