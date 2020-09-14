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    Міністр спорту Гутцайт: Зеленський дав завдання – привезти Олімпіаду в Україну

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    Вадим Гутцайт має завдання - привезти Олімпіаду - Міністр спорту Гутцайт: Зеленський дав завдання – привезти Олімпіаду в Україну
    Вадим Гутцайт має завдання - привезти Олімпіаду
    Світлина - КиевВласть

    Міністр бачив позитив найперше у тому, що будуватимуться спортивні об’єкти

    Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, що президент Володимир Зеленський хоче провести в країні Олімпійські ігри.

    «Президент поставив завдання – привезти Олімпіаду в Україну. Але для цього потрібна матеріально-технічна база. Зараз ми дивимося, можливо це чи ні. Якщо можливо, то що потрібно побудувати», - розповів Гутцайт в інтерв’ю Tribuna.com.

    За його словами, Зеленський доручив підготувати технічне завдання для проведення Олімпійських ігор. «Чи дадуть нам Олімпіаду чи ні – це вже інше питання. Головне, що ми знову будемо будувати спортивні об'єкти, на яких потім будуть тренуватися українці», - пояснив міністр.

    Гутцайт додав, що Україна має потенціал для проведення великих спортивних заходів. Вони, на його думку, сприяють тому, що в країну приїжджають іноземці та привозять гроші. «Це ж поштовх в інфраструктурі – готелі, спортивні об'єкти. Якщо з розумом підійти і побудувати об'єкти, які не будуть простоювати», - зазначив він і згадав про чемпіонат Європи з футболу 2012 року, який Україна приймала спільно з Польщею.

    Зеленський в 2019 році вже давав розпорядження уряду почати підготовку до проведення Олімпійських ігор. Тодішнього міністрові культури, молоді і спорту Володимирові Бородянському, а також президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці було дано доручення розробити стратегічний план, який дозволить країні претендувати на проведення змагань.

    Україна подавала заявку на проведення зимової Олімпіади-2022 у Львові. Однак у червні 2014 року уряд України спільно з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) прийняв рішення відкликати заявку в зв'язку з політичними і економічними умовами в країні. Львів повинен був подати ще одну заявку на проведення Ігор-2026, проте це так і не було зроблено.

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    Олімпійські ігри (Олімпіада) будівництво Володимир Зеленський інфраструктура Вадим Гутцайт спорт поза політикою
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