Прима фінішував у топ-5 спринтерської гонки на чемпіонаті Європи з біатлону

Українці були близькими до першої медалі

У п'ятницю, 26 січня, в межах чемпіонату Європи з біатлону відбулася чоловіча спринтерська гонка. Українці показали непогані результати, однак за медалі, на жаль, зачепитися не змогли. Першим серед українців гонку розпочав капітан збірної Дмитро Підручний. Українець показував непоганий хід та один серед перших відстрілявся чисто на першому

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Артем Прима. Фото: IBU

Українці були близькими до першої медалі

У п'ятницю, 26 січня, в межах чемпіонату Європи з біатлону відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Українці показали непогані результати, однак за медалі, на жаль, зачепитися не змогли. Першим серед українців гонку розпочав капітан збірної Дмитро Підручний. Українець показував непоганий хід та один серед перших відстрілявся чисто на першому вогневому рубежі. Це дозволило Дмитру доволі тривалий час бути у лідерах гонки, втім, завадив втриматися на першій сходинці один промах на стійці.

На останніх кілометрах гонки за рахунок швидкості Підручний таки зміг фінішувати на першому проміжному місці, втім, одна хиба не дозволила українцю у підсумку піднятися вище 8-го місця. Другим серед наших спортсменів стартував Артем Прима, який пропускав індивідуальну гонку. Саме Артем був найближчим до першої медалі нашої команди на поточному чемпіонаті Європи. Прима один з перших закрив на нуль обидва вогневі рубежі, однак на останніх кілометрах дещо здав у швидкості.

Як після фінішу розповів сам біатлоніст, секунд сім він втратив через падіння на трасі. Втім, Прима майже до завершення гонки тримався на третій сходинці. Згодом його змогли обійти один з фаворитів гонки Андрейс Растургуєвс з Латвії (майже на 40 секунд), який у підсумку став переможцем, та лідер болгарської збірної Красимир Анев (12 сек), який став третім. Друге місце зумів втримати росіянин Олександр Логінов.

З четвертої сходинки Приму, на жаль, також змогли потіснити. Зробив це норвезький біатлоніст Говард Богетвейт, який випередив українця всього на одну секунду.

Інші українські біатлоністи показали значно гірші результати. Так, ніяк не може набрати оптимальну форму Сергій Семенов, який з одним промахом фінішував лише 29-м. Показав характер Руслан Ткаленко, який попри дві хиби на лежці за рахунок швидкості зміг фінішувати у топ-40.

Найгірші результати серед наших біатлоністів показали Артем Тищенко та Андрій Доценко - 63-й та 80-й результат відповідно.

Детальніше згодом

Чемпіонат Європи 2018 року з біатлону

Ріднау, Італія

Чоловіча спринтерська гонка, 10 км

1. Андрейс Расторгуєвс (Латвія) (0 + 1) 24:03,0

2. Олександр Логінов (Росія) (1 + 0) +5,5

3. Красимир Анев (Болгарія) (0 + 0) +24,5

4. Гавард Богетвейт (Норвегія) (0 + 0) +31.7

5. Артем Прима (Україна) (0 + 0) +38,6

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8. Дмитро Підручний (Україна) (0 + 1) +47,9

29. Сергій Семенов (Україна) (0 + 1) +1: 35,7

36. Руслан Ткаленко (Україна) (2 + 0) +1: 46,0

63. Артем Тищенко (Україна) (1 + 0) +2: 26,2

80. Андрій Доценко (Україна) (2 + 0) +2: 50,8