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    Кубок світу з біатлону. Фуркад виграв гонку мас-старту на шостому етапі у Антгольці

    Українські біатлоністи не пробилися в гонку мас-старту
    Лідер Кубка світу Мартен Фуркад з великою перевагою виграв заключну гонку етапу Кубка світу в Антгольці, а його головний візаві Йоганнес Бьо вперше з грудня минулого року не потрапив на подіум. Перший вогневий рубіж без промахів пройшли 11 біатлоністів. У цій компанії несподівано не виявилося Йоганнеса Бьо - тріумфатор спринту і переслідування
    • Сьогодні, 16:41
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    Мартен Фуркад. Фото: Getty Images
    Мартен Фуркад. Фото: Getty Images

    Українські біатлоністи не пробилися в гонку мас-старту

    Лідер Кубка світу Мартен Фуркад з великою перевагою виграв заключну гонку етапу Кубка світу в Антгольці, а його головний візаві Йоганнес Бьо вперше з грудня минулого року не потрапив на подіум.

    Перший вогневий рубіж без промахів пройшли 11 біатлоністів. У цій компанії несподівано не виявилося Йоганнеса Бьо - тріумфатор спринту і переслідування пішов на два штрафних кола і виявився на 40-секундному просвіті від проміжних лідерів на чолі з Фуркадом і Шипуліним.

    Ключовою в боротьбі за перемогу стала третя стрільба - Фуркад холоднокровно розстріляв всі п'ять мішеней і створив собі майже 25-секундну перевагу від найближчого переслідувача. На заключному вогневому рубежі француз останнім пострілом заробив штрафне коло, а також група переслідувачів на чолі з Бьо-старшим не змогла уникнути заходу на штрафне коло.

    Компанію Фуркаду на подіумі склали два норвежця – Тар’ю Бьо в суперечці за срібло випередив Ерленда Бьонтегорда, який вперше потрапила на подіум на етапі Кубка світу.

    Перемога в Антгольці стала для Мартена Фуркада шостою в сезоні і 69-ю в кар'єрі. Француз в поточному сезоні жодного разу не залишав межі топ-3, а з урахуванням минулого сезону його рекордна в історії біатлону серія подіумів досягла вже 18 гонок.

    Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

    Етап в Антгольці/Антерсельві, Італія

    Гонка мас-старту, чоловіки

    1. Мартен Фуркад (Франція, 0 + 1 + 0 + 1) - 40:18.6;
    2. Тар'єю Бьо (Норвегія, 1 + 0 + 0 + 1) +2,8;
    3. Ерленд Бьонтегорд (Норвегія, 0 + 1 + 0 + 1) +5,1;
    4. Бенедикт Долль (Німеччина, 1 + 0 + 0 + 1) +16,0;
    5. Йоганнес Кюн (Німеччина, 1 + 0 + 1 + 0) +18,3;
    6. Йоганнес Бьо (Норвегія, 2 + 2 + 0 + 1) +29,2.

    Джерело: sportarena.com

    Німеччина біатлон Кубок світу Франція Італія Норвегія
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